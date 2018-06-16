Tsipras’tan Merkel’in mülteci siyasetine övgü

Welt am Sonntag gazetesine bir demeç veren Yunanistan Başbakanı Tsipras, Almanya Başbakanı Merkel'in mülteci politikasına destek verdi. "Benim açımdan bu politika Sayın Merkel'in en olumlu yönlerinden biri” diyen Tsipras "Sığınmacı krizini Avrupa sorunu olarak ele almaya çalıştı. Bu kolay değildi” dedi.
Halk adına önemli kararlar almanın yüksek bir siyasi bedeli olduğunu belirten Tsipras "Angela Merkel bu krizde kendi siyasi sermayesini riske sokmaya hazırdı” diye konuştu. Yunanistan'a hâlâ günde 50 ila 100 sığınmacı geldiğini belirten Tsipras "Türkiye ile sığınmacı anlaşması yapıldığı düşünülecek olursa bu hâlâ fazla” dedi. Tsipras Yunanistan açısından sığınmacı sorununun bir yük olmaya devam ettiğini vurguladı. Yunanistan anakarasında yaklaşık 50 bin kayıtlı sığınmacı bulunuyor.
"Bu sığınmacı krizi ne yazık ki geçici görünmüyor” diyen Tsipras Ortadoğu'da savaş nedeniyle yaşanan sorunlar oldukça Avrupa'daki durumun da gelecek yıllarda değişmeyeceğini belirtti. Tsipras "Nedenlere el atmalıyız sonuçlara değil. Yoksa bütünü asla kontrol altına alamayız” diye konuştu.
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