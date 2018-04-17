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Tsipras’tan Türkiye’ye işbirliği ve itidal çağırısı

17.04.2018 20:18 | Son Güncelleme

Yunan topraklarının hiçbir şekilde pazarlık konusu olmayacağını söyleyen Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye’yi ikili ilişkilerde tansiyonu düşürmeye ve işbirliğini artırmaya çağırdı.

Tsipras’tan Türkiye’ye işbirliği ve itidal çağırısı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’tan Ankara’ya itidal ve işbirliği çağrısı geldi. Doğu Akdeniz’deki Yunan adası Kastelorizo’yu (Kızılhisar) ziyareti sırasında Yunan devlet televizyonu ERT’ye açıklamalarda bulunan Tsipras, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde iyi komşuluk ilkeleri ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan "istikrarsız bir dönemden" geçildiğini söyledi.

Yunanistan topraklarının hiçbir şekilde pazarlık konusu olamayacağını vurgulayan Tsipras, gerginlik yaratmak yerine iki ülkenin turizm ve ticarette işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade ederek, "(Ankara’ya) işbirliği ve uzlaşma mesaj göndermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sık sık komşularının adil olmayan, provokatif ve saldırgan tutumuyla karşı karşıya kaldıklarını" söyleyen Tsipras, ülkesinin karşılıklı saygı, işbirliği ve barış içinde yan yana yaşama arayışında olduğunu belirtti. "Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ancak kimseden de korkmuyor" diyen Tsipras, "Yunanistan'ın ülke topraklarının her bir karışının egemenlik hakkını savunabilecek konumda olduğunu" söyledi.

Çavuşoğlu: Popülizmin Yunanistan'a faydası yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Pazartesi günü benzer mesajlar vermişti. İki ülkenin gerginliği tırmandırmadan görüş ayrılıkları ve ihtilafların üstesinden gelmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Daha önceki anlaşmalarla, kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar var, kayacıklar var. Yunanistan 'Bizim' diyor, biz de Türkiye olarak 'Hayır bizim' diyoruz. Ama bu konuda bir görüş birliği yok. Yapılması gereken şey, gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır" diye konuşmuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye ile ilgili sert açıklamalarına atıfta bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı'nın şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemeli. Dün akşam bayrak dikildi, komandolarımız gitti aldı. Bu problem değil. Yine alırız, yaparız. Bunlara ne gerek var? Ege'de krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Attıkları zaman karşılığı buluyorlar. Popülizmin Yunanistan'a faydası yok" demişti.

Karşılıklı provokasyon suçlamaları

Ankara-Atina ilişkileri 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle gerilmiş, geçen ay Edirne’de Türkiye tarafına geçtikleri gerekçesiyle iki Yunan askerinin tutuklanmasıyla tansiyon daha da yükselmişti.

Son olarak Türkiye, Didim açıklarındaki bir kayalığa Yunan bayrağı dikildiğini ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ederek bayrağı indirdiğini açıklamıştı. Bu olayın ardından Başbakan Binali Yıldırım, "Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Onlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz" diyerek Yunanistan'ı "gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmaya" çağırmıştı. Yıldırım‘ın sözlerine tepki gösteren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopulos ise bahsedilen olayın yaşandığına dair hükümetin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek Yıldırım'ın "provokatif ve kınanması gereken" açıklamalarda bulunduğunu söylemişti.

DW,dpa,AP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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