Tsipras’tan Türkiye’ye işbirliği ve itidal çağırısı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’tan Ankara’ya itidal ve işbirliği çağrısı geldi. Doğu Akdeniz’deki Yunan adası Kastelorizo’yu (Kızılhisar) ziyareti sırasında Yunan devlet televizyonu ERT’ye açıklamalarda bulunan Tsipras, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde iyi komşuluk ilkeleri ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan "istikrarsız bir dönemden" geçildiğini söyledi.

Yunanistan topraklarının hiçbir şekilde pazarlık konusu olamayacağını vurgulayan Tsipras, gerginlik yaratmak yerine iki ülkenin turizm ve ticarette işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade ederek, "(Ankara’ya) işbirliği ve uzlaşma mesaj göndermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sık sık komşularının adil olmayan, provokatif ve saldırgan tutumuyla karşı karşıya kaldıklarını" söyleyen Tsipras, ülkesinin karşılıklı saygı, işbirliği ve barış içinde yan yana yaşama arayışında olduğunu belirtti. "Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ancak kimseden de korkmuyor" diyen Tsipras, "Yunanistan'ın ülke topraklarının her bir karışının egemenlik hakkını savunabilecek konumda olduğunu" söyledi.