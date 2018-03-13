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TSK: ‘Afrin Kent Merkezi Kuşatıldı’

13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, ordunun ve muhalif müttefiklerin, Afrin kent merkezini kuşattığını açıkladı. TSK’nın açıklamasında, "kritik öneme sahip bölgeler ele geçirildi" dendi

TSK: ‘Afrin Kent Merkezi Kuşatıldı’

Türk Silahlı Kuvvetleri, ordunun ve muhalif müttefiklerin, Afrin kent merkezini kuşattığını açıkladı. TSK’nın açıklamasında, "kritik öneme sahip bölgeler ele geçirildi" dendi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” başarıyla sürdürülmektedir.

Zeytin Dalı Harekatı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren 3393 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

Açıklamada ayrıca, harekatın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Sivil ve masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasını müteakip öncelikle bölge halkının evlerine dönmelerine yardımcı olunmakta ve eş zamanlı olarak Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım faaliyetleri başlatılmaktadır” dendi.

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