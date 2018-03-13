TSK: ‘Afrin Kent Merkezi Kuşatıldı’

Türk Silahlı Kuvvetleri, ordunun ve muhalif müttefiklerin, Afrin kent merkezini kuşattığını açıkladı. TSK’nın açıklamasında, "kritik öneme sahip bölgeler ele geçirildi" dendi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” başarıyla sürdürülmektedir.

Zeytin Dalı Harekatı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren 3393 terörist etkisiz hale getirilmiştir.