HABER

TSK: Afrin tamamen kontrol altına alındı

24.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığı, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği' bildirildi.

TSK: Afrin tamamen kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığı, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği' bildirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı 20 Ocak 2018'de hava operasyonuyla başlamış, ertesi gün TSK'ya bağlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karadan Afrin sınırlarına girmişti.

TSK, operasyonun 'bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek' amacıyla başlatıldığını duyurmuştu.

Genelkurmay'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada Afrin bölgesinin kontrolünün tamamen sağlandığı belirtilirken bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 49 asker hayatını kaybetti, 228 askser yaralandı. Açıklamada, 157 askerin tedavilerinin tamamlandığı ve görevlerine döndükleri belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Tel Rıfat bölgesi ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

TSK: Afrin tamamen kontrol altına alındı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mısır'da patlama!

Mısır'da patlama!

Yunanistan'da FETÖ operasyonu!

Yunanistan'da FETÖ operasyonu!

ABD bu olayla çalkalanıyor!

ABD bu olayla çalkalanıyor!

İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı

İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı

Elon Musk'ın babasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Üvey kızından çocuğu varmış!

Elon Musk'ın babasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Üvey kızından çocuğu varmış!

İspanya'dan Katalan liderlere tutuklama kararı

İspanya'dan Katalan liderlere tutuklama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.