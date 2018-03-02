TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

DHA, çatışma sırasında hava desteği ve yaralıların tahliyesi için bölgeye ulaşan ATAK helikopterlerden birinin vurulduğunu, iniş yaparak geri çekildiğini bildirmişti. Haberde bölgeye inen helikopterlerin yaralıları Hatay'a taşıdığı bilgisine yer verilmişti.

Ajansın Genelkurmay açıklaması öncesinde geçtiği ilk haberinde, 80-100 kişilik YPG'li bir grubun Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden çıkarak Polis Özel Herakat ve Jandarma Özel Harekat timlerine saldırı düzenledikleri ifade edilmişti.

Ardından Genelkurmay'dan ikinci bir açıklama geldi. Bu açıklamada ise "Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

5 soruda Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'e yönelik operasyonu 20 Ocak 2017 Cumartesi günü başlatmıştı. TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) sürdürdüğü operasyona Zeytin Dalı Harekatı adı verilmişti. Operasyonun hedefinde Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) var.

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesi sonrası PYD'nin denetimine geçmişti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin IŞİD ile mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.