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TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

02.03.2018 00:24 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de çıkan çatışmalarda 8 asker hayatını kaybetti, 13 asker de yaralandı.

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

Anadolu Ajansı'nın geçtiği Genelkurmay'ın ilk açıklamasında, Afrin'deki çatışmalarda 5 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.

Ardından Genelkurmay'dan ikinci bir açıklama geldi. Bu açıklamada ise "Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Doğan Haber Ajansı ise Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısındaki Afrin kırsalında yer alan Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında çatışma çıktığını belirtti.

Ajansın Genelkurmay açıklaması öncesinde geçtiği ilk haberinde, 80-100 kişilik YPG'li bir grubun Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden çıkarak Polis Özel Herakat ve Jandarma Özel Harekat timlerine saldırı düzenledikleri ifade edilmişti.

DHA, çatışma sırasında hava desteği ve yaralıların tahliyesi için bölgeye ulaşan ATAK helikopterlerden birinin vurulduğunu, iniş yaparak geri çekildiğini bildirmişti. Haberde bölgeye inen helikopterlerin yaralıları Hatay'a taşıdığı bilgisine yer verilmişti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'e yönelik operasyonu 20 Ocak 2017 Cumartesi günü başlatmıştı. TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) sürdürdüğü operasyona Zeytin Dalı Harekatı adı verilmişti. Operasyonun hedefinde Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) var.

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesi sonrası PYD'nin denetimine geçmişti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin IŞİD ile mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

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