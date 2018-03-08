TSK Afrin'de Cinderes kasabasını ele geçirdi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında Afrin kenti ve civarında başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 48'inci gününde Afrin'e bağlı Cinderes kasabasının merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sınır tarafında karşısında bulunan Cinderes, Afrin kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta.

Anadolu Ajansı'na (AA) göre Afrin'de şu ana kadar beş belde merkezi ve 122 köy TSK/ÖSO tarafından kontrol altına alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Avusturya'daki temasları sırasında harekatı Mayıs ayına kadar bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Afrin'in en büyük hastanesinin başhekimi Joan Şitika, Cinderes'te yaşayan sivillerin büyük bir bölümünün yüzde 90'ı tahrip olan kasabadan Afrin'e sığındığını kaydetti.

Şitika'ya göre Cinderes, Türk ordusunun bombardımanı nedeniyle tahrip olurken AA da Afrin civarındaki çeşitli kasabalarda sivillerin YPG tarafından canlı kalkan olarak kullanılmak üzere ilçe merkezine taşındığını aktardı.

Türkiye, YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak terör örgütü olarak tanımlıyor. Ancak PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, YPG'yi terör örgütü olarak netilendirmiyor ve IŞİD'e karşı mücadele kapsamında oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri birliklerinin büyük bir kısmı YPG güçlerinden oluşuyor.

DW,dpa,DHA/ÇÖ,HS

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