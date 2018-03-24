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TSK: 'Afrin'de Kontrol Sağlandı'

24.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Tük Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı harekatında, Afrin bölgesinde kontrolun tamamen sağlandığını açıkladı. Açıklamada, “Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir dendi

TSK: 'Afrin'de Kontrol Sağlandı'

Tük Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı harekatında, Afrin bölgesinde kontrolun tamamen sağlandığını açıkladı. Açıklamada, “Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir dendi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilendirme notunda, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir” dendi.

TSK, 20 Ocak’ta başlatılan harekatta hayatını kaybeden asker sayısı 49, öldürülen terörist sayısı 3 bin 733 olarak açıkladı.

Bilgilendirme notunda, “Harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili de bilgi verdi. Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, “PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Tel Rıfat bölgesi ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır” dendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da dün, "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız" demişti.

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