TSK Afrin’deki Kilit Bir Kasabayı Ele Geçirdi

Rus haber ajansı Tass’a göre, militanlar sığınmacıların akrabalarının gazetecilerle birlikte toplandığı bir alana havan topu saldırısı düzenledi.

Tümgeneral Vladimir Zolutukhin, konvoyun Doğu Guta’nın güney çıkışına bir kilometre uzaklıkta vurulduğunu söyledi. Rus general, üç aracın alev aldığını belirtti ancak ölü ya da yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Associated Press haber ajansının Doğan haber ajansına dayandırdığı haberde de, Cinderes’in gün boyu süren çatışmaların ardından ele geçirildiği ve askerlerin kent merkezine Türk bayrağı çektiği kaydedildi.

Genelkurmay’dan yapılan açıklamada, askerlerin Cinderes’in “kontrolunu ele aldığı” belirtildi. Anadolu Ajansı da, TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun, Afrin bölgesinin güneybatısındaki kente girdiğini açıkladı.

Bu arada Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, Rusya, Suriye hükümeti ve silahlı muhalif gruplar üzerinde etki sahibi herkese Doğu Guta’da ateşkes çağrısında bulundu.

Associated Press haber ajansına konuşan Egeland, bölgede şu ana kadar görülmemiş bir düzeye erişen çatışmalar nedeniyle, cephe hattını geçip “açlık sınırındaki” halka yardım ulaştırabilmenin “imkansız” olduğunu söyledi.

Egeland, en öncelikli bin kişinin tıbbi tedavi için tahliyesine imkan tanıyacak bir “insani yardım molası” için yoğun diplomatik çabaların yürütüldüğünü kaydetti.

Egeland, “Halep’deki savaşın son günlerinde gördüğümüz çok sayıda kötü şeyin tekrarını görme ihtimalinden çok endişeliyim. Bir dereceye kadar bu (Doğu Guta) daha kötü” dedi.