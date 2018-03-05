TSK Afrin’deki Rejim Yanlısı Güçleri 48 Saat İçinde Üç Kez Bombaladı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 3 Mart Cumartesi günü, Türk hava saldırılarında Suriye rejimi adına çarpışan 36 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kürtler’in liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri de Türk saldırılarının rejim yanlısı kuvvetleri hedef aldığını bildirdi ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Fransız haber ajansı (AFP) muhabiri, rejim yanlılarının kaldığı iki katlı binanın tamamen yıkılmış olduğu haberini verdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin iki gün içinde rejim yanlılarını üç kez hedef aldığını söyledi.

Örgüte göre rejim yanlıları saldırının yapıldığı binaya, Türkiye’nin ilk saldırısı sonrasında konuşlandılar. Örgüt, TSK’nın hava saldırılarında Perşembe günü 14, Cuma günü de 4 rejim yanlısının vurulduğunu belirtti.

Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri de Afrin’e ilerleyişlerini sürdürüyor.

Suriye hükümeti rejim yanlısı kuvvetleri YPG’ye yardım etmesi için Afrin’e gönderdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, TSK’nın 3 Mart Cumartesi günü Raco köyünü de ele geçirdikten sonra, Afrin’in yüzde 20’sinden fazla bir bölgeyi kontrol etmeye başladığını belirtti.

TSK ayrıca, stratejik önemi olan bir tepeyi de ele geçirdi.