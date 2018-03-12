‘TSK Afrin’e İlerlerken Siviller Bölgeyi Terkediyor’

PYD sözcülerinden Ebrahim Ebrahim, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, Türk ordusuyla desteklediği Özgür Suriye Ordusu Afrin’e yaklaşırken, binlerce kişinin bölgeyi terketmeye başladığını söyledi. Sözcü, can güvenliği endişesiyle bölgeyi terkedenlerin Şam rejiminin elindeki noktalara gittiğini de kaydetti.
Sözcü, Türk birliklerinin elektrik santralleriyle su depolarını imha etmesi nedeniyle halkın Afrin’de kalmasının zorlaştığını da iddia etti.
Hürriyet gazetesi de Afrin’den kaçanların Şam rejiminin elindeki yerlere ve Menbiç’e gittiğini yazdı.
Hollande’dan uçuşa yasak bölge önerisi
Bu arada Fransa eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Afrin ve doğu Guta üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istedi.
Le Monde gazetesine bir demeç veren Hollande, “Suriye’de halk ölürken, sadece bazı bölümlerin kurtarılmasına sevinemeyiz” dedi.
Hollande, selefi Emmanuel Macron’dan Suriyeli Kürtler’e desteği sürdürmesini ve yaptırımlar aracılığıyla Rusya’ya baskı yapmasını da istedi.
Hollande, Suriye’deki krizi körükledikleri gerekçesiyle Türkiye ve Rusya’yı eleştirdi.
Doğu Guta’dan yaralı tahliyesi
Doğu Guta’daki en büyük isyancı grup, yaralıların tahliyesi için Rusya ile anlaştığını açıkladı.
İslam Ordusu adlı grup, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yaralıların tahliyesini öngören anlaşmaya BM arabuluculuğunda varıldığını bildirdi.
Yazılı açıklamada yaralıların aşamalı olarak tahliye edileceği kaydedildi, ancak bunların sivil mi yoksa savaşçı mı olduğu belirtilmedi. Doğu Guta, 18 Şubat tarihinden bu yana hükümete bağlı birliklerin saldırısı altında, bu süre içerisinde binden fazla sivil yaşamını yitirdi.
Suriye televizyonu da, bir grup sivilin açılan koridordan Doğu Guta’dan çıkarıldıklarını doğruladı.
Devlet televizyonunda, Pazar günü ordu birliklerinin ele geçirdikleri Madyara’dan ayrılan bir grup sivilin görüntüleri de yayınlandı.
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