‘TSK Afrin’e İlerlerken Siviller Bölgeyi Terkediyor’

Hollande, selefi Emmanuel Macron’dan Suriyeli Kürtler’e desteği sürdürmesini ve yaptırımlar aracılığıyla Rusya’ya baskı yapmasını da istedi.

Le Monde gazetesine bir demeç veren Hollande, “Suriye’de halk ölürken, sadece bazı bölümlerin kurtarılmasına sevinemeyiz” dedi.

Bu arada Fransa eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Afrin ve doğu Guta üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istedi.

Hürriyet gazetesi de Afrin’den kaçanların Şam rejiminin elindeki yerlere ve Menbiç’e gittiğini yazdı.

Sözcü, Türk birliklerinin elektrik santralleriyle su depolarını imha etmesi nedeniyle halkın Afrin’de kalmasının zorlaştığını da iddia etti.

Hollande, Suriye’deki krizi körükledikleri gerekçesiyle Türkiye ve Rusya’yı eleştirdi.

Doğu Guta’dan yaralı tahliyesi

Doğu Guta’daki en büyük isyancı grup, yaralıların tahliyesi için Rusya ile anlaştığını açıkladı.

İslam Ordusu adlı grup, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yaralıların tahliyesini öngören anlaşmaya BM arabuluculuğunda varıldığını bildirdi.

Yazılı açıklamada yaralıların aşamalı olarak tahliye edileceği kaydedildi, ancak bunların sivil mi yoksa savaşçı mı olduğu belirtilmedi. Doğu Guta, 18 Şubat tarihinden bu yana hükümete bağlı birliklerin saldırısı altında, bu süre içerisinde binden fazla sivil yaşamını yitirdi.

Suriye televizyonu da, bir grup sivilin açılan koridordan Doğu Guta’dan çıkarıldıklarını doğruladı.

Devlet televizyonunda, Pazar günü ordu birliklerinin ele geçirdikleri Madyara’dan ayrılan bir grup sivilin görüntüleri de yayınlandı.