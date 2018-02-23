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TSK: Afrin'e ilerleyen 30-40 araçlık konvoy vuruldu

23.02.2018 02:02 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'e 15 kilometre uzaklıktayken vurulduğunu" belirtti.

TSK: Afrin'e ilerleyen 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'e 15 kilometre uzaklıktayken vurulduğunu" belirtti.

Konvoyun vurulduğu anın videosunu da paylaşanTSK'dan yapılan açıklama şöyle;

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."^

TSK daha Salı günü de, Afrin'e doğru ilerleyen Suriye hükümeti milis güçlerini vurmuştu.

Cumhurbaşkanı Eroğan olayın ardından Recep Tayyip Erdoğan, "Oradaki HTŞ (Heyet Tahrir Şam) bunların bazı pikaplarıyla - bir 10 kadar- Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş" demiş "Fakat daha sonra top atışları filan yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette Dün Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle yaptığımız görüşmelerde de bu konularda zaten mutabakatımız var." deye de eklemişti.

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