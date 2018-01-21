TSK Afrin’e Kara Harekatı Başlattı

ÖSO'dan yapılan açıklamalarda Raco ve Şeyh Hadid kasabalarına hakim dört tepenin de ele geçirildiği iddia edildi.

Yıldırım, "Kara birlikleri bu sabah 11.05 itibariyle giriş yaptı. 30 kilometre derinliği olan bir güvenlik alanı oluşturulacak ve harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Afrin'deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur. Afrin'de 8-10 bin terörist var” dedi.

"Dün akşam malum hava harekatıyla gereken adımlar atıldı, ardından kara harekatı başladı ve şu anda da kara harekatı devam ediyor. Bütün mesele şu. Afrin yüzde 55'iyle Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilen Kürtler ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek. 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda var mı? Var. Amaç, bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek. Ve şu anda attığımız adımlarda şu var, bölücü terör örgütüne yönelik adımları atıyoruz, atacağız. Bu PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi ülkemizde bunların hiçbir tanesi kalmayana dek onların işini bitireceğiz.”

YPG'nin Reyhanlı'ya gerçekleştirdiği roket saldırısında 1 kişi öldü 32 kişi yaralandı

Erdoğan, Suriye topraklarından Türkiye'ye saldırı olması halinde buna kayıtsız kalınmayacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, şunlar bu operasyonlardan sonra karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Uzaktan atıp tutarak, ‘Arkamızda ABD var, silah gönderiyor' diyerek siz Türkiye'yle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz” dedi.

Ancak Cumartesi günü Kilis'e atılan dört roketin ardından YPG Pazar günü de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine üç roket saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda Suriye vatandaşı olan bir kişi ölürken 32 kişi yaralandı.