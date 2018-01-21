TSK Afrin’e Kara Harekatı Başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki YPG hedeflerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, ikinci gününe girdi.
Genelkurmay Başkanlığı BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde başlatılan operasyonda 32 uçakla 45 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le birlikte Suriye sınırına gitti.
ÖSO güçleri PYD'nin kontrolündeki 3 köyü ele geçirdiğini açıkladı
Komutanların Hatay'ın sınır bölgesinde denetlemede bulunduğu saatlerde TSK, Cumartesi başlattığı hava harekatının ardından Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte kara harekatına başladı.
Özgür Suriye Ordusu ise sosyal medyada yayınladığı bilgilendirme notlarında Gülbağ mevkiinin karşısında bulunan Şengal, Balıköy, Edamanlı köylerinin ele geçirdiğini açıkladı.
ÖSO'dan yapılan açıklamalarda Raco ve Şeyh Hadid kasabalarına hakim dört tepenin de ele geçirildiği iddia edildi.
Başbakan Yıldırım: Harekat çok seri şekilde yapılacak, 30 kilometre derinlikte güvenlik alanı oluşturulacak
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'la birlikte İstanbul'da medya temsilcilerine açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'in Gülbaba mevkiinden Suriye topraklarına girildiğini açıkladı.
Yıldırım, "Kara birlikleri bu sabah 11.05 itibariyle giriş yaptı. 30 kilometre derinliği olan bir güvenlik alanı oluşturulacak ve harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Afrin'deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur. Afrin'de 8-10 bin terörist var” dedi.
Erdoğan: YPG'yi bitireceğiz, amacımız Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek
Bursa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kara harekatını doğrularken operasyonun hedefinin bölgeyi YPG'den temizlemek ve Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü temin etmek olarak açıkladı.
"Dün akşam malum hava harekatıyla gereken adımlar atıldı, ardından kara harekatı başladı ve şu anda da kara harekatı devam ediyor. Bütün mesele şu. Afrin yüzde 55'iyle Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilen Kürtler ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek. 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda var mı? Var. Amaç, bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek. Ve şu anda attığımız adımlarda şu var, bölücü terör örgütüne yönelik adımları atıyoruz, atacağız. Bu PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi ülkemizde bunların hiçbir tanesi kalmayana dek onların işini bitireceğiz.”
YPG'nin Reyhanlı'ya gerçekleştirdiği roket saldırısında 1 kişi öldü 32 kişi yaralandı
Erdoğan, Suriye topraklarından Türkiye'ye saldırı olması halinde buna kayıtsız kalınmayacağını da belirtti.
Cumhurbaşkanı, "Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, şunlar bu operasyonlardan sonra karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Uzaktan atıp tutarak, ‘Arkamızda ABD var, silah gönderiyor' diyerek siz Türkiye'yle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz” dedi.
Ancak Cumartesi günü Kilis'e atılan dört roketin ardından YPG Pazar günü de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine üç roket saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırıda Suriye vatandaşı olan bir kişi ölürken 32 kişi yaralandı.
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