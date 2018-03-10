TSK Afrin'in merkezine doğru ilerliyor

Doğu Guta'da ilerleyen Suriye ordusunun da Harasta kasabasını kuşattığı ve bölgeyi üçe böldüğü belirtiliyor.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na devam eden Türk ordusunun Afrin'i çevreleyen köylerde kontrolü ele geçirmeyi sürdürdüğü ve kent merkezine birkaç kilometreye kadar yaklaştığı belirtildi. Türk ordusu ve ÖSO'nun Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandığı kaydedildi.

Harekat kapsamında Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köyün yoğun çatışmaların ardından ele geçirildiği belirtiliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumartesi günü AKP'nin Mersin İl Kongresi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalar yaptı.

Türk ordusunun Afrin'e ilerleyişinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Burada terör koridoru oluşturmak istediler. 'Biz buna müsaade etmeyeceğiz' dedik, 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. Fakat dinlemediler, zannettiler ki laf ola beri gele. Bunlar Türk'ü bilmiyor, bunlar Türk milletini bilmiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bilmiyor" şeklinde konuştu.