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TSK Afrin'in merkezine doğru ilerliyor

10.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı operasyonuna ÖSO ile devam eden Türk ordusunun Afrin'e yaklaştığı bildirildi.

TSK Afrin'in merkezine doğru ilerliyor

Doğu Guta'da ilerleyen Suriye ordusunun da Harasta kasabasını kuşattığı ve bölgeyi üçe böldüğü belirtiliyor.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na devam eden Türk ordusunun Afrin'i çevreleyen köylerde kontrolü ele geçirmeyi sürdürdüğü ve kent merkezine birkaç kilometreye kadar yaklaştığı belirtildi. Türk ordusu ve ÖSO'nun Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandığı kaydedildi.

Harekat kapsamında Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köyün yoğun çatışmaların ardından ele geçirildiği belirtiliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumartesi günü AKP'nin Mersin İl Kongresi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalar yaptı.

Türk ordusunun Afrin'e ilerleyişinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Burada terör koridoru oluşturmak istediler. 'Biz buna müsaade etmeyeceğiz' dedik, 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. Fakat dinlemediler, zannettiler ki laf ola beri gele. Bunlar Türk'ü bilmiyor, bunlar Türk milletini bilmiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bilmiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin "Zeytin Dalı" adını verdiği askeri harekat, 20 Ocak tarihinde başlamıştı.

Doğu Guta'da son durum

Doğu Guta'daki operasyonlar da sürüyor. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, ordunun muhaliflerin elinde bulunan Harasta'yı kuşatarak bölgenin kilit kasabası Duma dahil Doğu Guta'nın diğer kısımlarıyla bağlantısını kestiği belirtildi. Ordunun ayrıca Misraba kasabasını da ele geçirdiği belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Guta'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı oluşturan ana otobanın da rejim güçlerinin eline geçtiğini belirtti. Gözlemevi'nden bir temsilci, "Rejim güçleri böylece Doğu Guta'yı üçe bölmüş oldu: Duma ve çevresi, batıda Harasta ve güneydeki diğer kasabalar" değerlendirmesini yaptı.

2013'ten bu yana muhaliflerin elinde bulunan ve son üç haftadır Suriye ordusu tarafından bombalanan Doğu Guta'da üç haftada 250'si çocuk en az 975 sivilin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

AP,AFP,DHA/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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