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TSK: Bir asker daha hayatını kaybetti, toplam 1266 terörist etkisiz hale getirildi

11.02.2018 11:45 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda dün ikisi helikopter düşmesi sonucu 11 askerin hayatının kaybettiğinin duyurulmasının ardıdan, bugün bir askerin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. TSK ayrıca "Toplamda 1266 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

TSK: Bir asker daha hayatını kaybetti, toplam 1266 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda dün ikisi helikopter düşmesi sonucu 11 askerin hayatının kaybettiğinin duyurulmasının ardıdan, bugün bir askerin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. TSK ayrıca "Toplamda 1266 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Genelkurmay Başkanlığı dün de dört ayrı açıklama yaparak hayatını kaybeden askerleri duyurmuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan, TSK'ya ait bir helikopter (Arşiv fotoğrafı)

Önce, Afrin'deki Raco ve Cinderes bölgeleri civarında yaşanan yoğun çatışmalar sürerken bölgeye takviyeye giden ATAK helikopterlerinden birinin, öğle saatlerinde "kırım sonucu" düştüğü açıklandı. Helikopterdeki Pilot Kurmay Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut hayatını kaybetti. .

Genelkurmay'ın ikinci açıklamasında Afrin'deki operasyonlarda 3 hayatını kaybettiği , 5 askerin yaralandığı, bir süre sonra da 2 askerin daha şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı, dün gece yapılan dördüncü açıklamada da 4 askerin şehit, 2 askerin yaralı olduğu belirtilmişti.

Türk Silahları Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

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