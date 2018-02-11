TSK: Bir asker daha hayatını kaybetti, toplam 1266 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda dün ikisi helikopter düşmesi sonucu 11 askerin hayatının kaybettiğinin duyurulmasının ardıdan, bugün bir askerin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. TSK ayrıca "Toplamda 1266 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."