TSK Helikopteri Düştü mü Düşürüldü mü?

Türk Hava Kuvvetleri’ne T-129 Atak helikopteri Suriye’nin Afrin bölgesinde görev yaparken düştü.

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan helikopterde Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman hayatını kaybetti.

Türkiye, helikopterin akıbetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendi.

Erdoğan: ‘Helikopterimiz düşürüldü, bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler’

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği istişare toplantısında konuşan Erdoğan, “Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor. Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler” dedi.

Helikopterin düşmesi sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iki askerini kaybettiğini bilgisiniyse Başbakan Binali Yıldırım verdi. Muğla’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “İki helikopterden birisi düşmüştür. İki şehidimiz var. Herhangi bir dış müdahaleyle düştüğü konusunda kesin bir delil yok. Elan bunun araştırılması yapılıyor. Bölgede askerlerimiz duruma hakim, bir sıkıntı yok” diye konuştu.