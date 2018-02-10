TSK Helikopteri Düştü mü Düşürüldü mü?

Türk Hava Kuvvetleri’ne T-129 Atak helikopteri Suriye’nin Afrin bölgesinde görev yaparken düştü.
Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan helikopterde Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman hayatını kaybetti.
Türkiye, helikopterin akıbetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendi.
Erdoğan: ‘Helikopterimiz düşürüldü, bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler’
Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği istişare toplantısında konuşan Erdoğan, “Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor. Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler” dedi.
Helikopterin düşmesi sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iki askerini kaybettiğini bilgisiniyse Başbakan Binali Yıldırım verdi. Muğla’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “İki helikopterden birisi düşmüştür. İki şehidimiz var. Herhangi bir dış müdahaleyle düştüğü konusunda kesin bir delil yok. Elan bunun araştırılması yapılıyor. Bölgede askerlerimiz duruma hakim, bir sıkıntı yok” diye konuştu.
TSK “helikopterimiz düşürüldü” demedi
Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan “helikopterimiz düşürüldü dese de hem Genelkurmay Başbakanlığı da yayınladığı açıklamasında Başbakan Yıldırım gibi “düşürüldü” ifadesine yer vermedi.
Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, Atak tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır” dendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin merkezine girmesine karşı çıktığı için hükümet üyeleri tarafından kıyasıya eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayın kesinleşmesinin ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı arayarak başsağlığı dilerken operasyonla ilgili de bilgi aldı.
Abdullah Ağar: ‘Helikopterin kaza kırıma uğramasında uçaksavar etkisi yok, doçka olasılığı var’
Zeytin Dalı Harekatı’nı yakından takip eden Abdullah Ağar da helikopterin uçaksavarla düşürülmediği kanaatinde.
Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan güvenlik uzmanı Ağar, “Taktik görev icra eden 3 T-129 Atak helikopterimizin birinin irtifa kaybedip kaza kırıma uğramasında ve çarpma yerinde mühimmatın patlamasıyla şehadetin oluşmasında; tespit edilen/görülen güdümlü füze ya da yatık mermi yollu uçaksavar etkisi yok. Sadece doçka olasılığı var” yazdı.
TSK: ‘36 hedef imha edildi’
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden sabah yapılan yazılı açıklamada “Afrin bölgesine yönelik hava harekatında 36 hedef ima edildi, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1141'e ulaştı” dendi.
Özgür Suriye Ordusu’nun bileşenlerinden olan Faylak El Şam örgütü ise kendi Twitter hesabından Afrin’in güney batısında bulunan Cinderes bölgesindeki Deyr Ballut köyünün ele geçirildiğini duyurdu.
Bölgeden gelen bilgilere göre, Türk Hava Kuvvetleri’nin Raco bölgesindeki Zarka köyündeki YPG hedeflerine yönelik hava harekatı devam ediyor.
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