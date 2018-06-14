TSK: Menbiç planında ABD ile anlaşıldı

TSK duyurusuna göre, söz konusu metin her iki ülkenin üst makamlarına sunulacak.Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda atacakları adımları içeren uygulama planıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı'nın bulunduğu Stuttgart'ta bir araya gelen Türk ve ABD'li yetkililerin "üzerinde çalışılan Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldıkları" ve "mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasının kararlaştırıldığı" belirtildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde 12-13 Haziran'da yapılan toplantıların, daha önce mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda gerçekleştirildiği açıklandı.

Akar-Scaparrotti görüşmesi

TSK açıklamasından kısa süre önce Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Curtis Scaparrotti'nin Menbiç konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.