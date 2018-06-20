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TSK'dan Menbiç'e ikinci devriye

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Menbiç'in YPG'den arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.

Anadolu Ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarına girdi.

TSK ile eşzamanlı olarak ABD unsurları da üslerinin bulunduğu Dadat ilçesi karşısında devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

İLK DEVRİYE 18 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞTİ

İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Türkiye Menbiç ikinci Devriye

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devrıye gezmek ne kadar önemlı olmuş haber oluyo
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