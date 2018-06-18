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TSK Menbiç Yakınında Devriye Gezmeye Başladı

18.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Türkiye, uzun zamandır askerlerini sokmak istediği Suriye’nin Menbiç kenti yakınlarına bugün girdi. Başbakan Binali Yıldırım da bugün itibariyle Türk askerlerinin Menbiç civarında devriye görevine başladığını açıkladı

TSK Menbiç Yakınında Devriye Gezmeye Başladı

Türkiye, uzun zamandır askerlerini sokmak istediği Suriye’nin Menbiç kenti yakınlarına bugün girdi.

İlk açıklama önce Youtube’dan yayın yapan bir programda “Şu anda (ABD’yle) 90 günlük bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma ne? 90 gün içerisinde belirli bir takvime göre buradan PKK uzantısı PYD, YPG, bu unsurlar çıkartılacak. Oradaki (Menbiç’te) yönetim yerel yönetime devredilecek” diyen Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi.

Yıldırım: “Askerlerimiz Münbiç’te göreve başladı”

İstanbul’da bir grup STK temsilcisiyle görüşen Başbakan, “Az önce konuştum Genelkurmay Başkanımızla. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı'nı yaptık. O bölgeyi DEAŞ'ten, PYD'den temizledik. Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i temizledik. Biz bu harekatı yaptıktan sonra Türkiye'den 180 bin Suriyeli kardeşimiz gittiler, evlerine geçtiler, yerleştiler. Normal hayatlarına döndüler. Şimdi soruyorlar. Suriyeliler ne olacak? Ne olacağını Fırat Kalkanı'nda Afrin Harekatı’nda görüyoruz. Bugün itibariyle askerimiz Münbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsurlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerika’yla birlikte yapıyorlar” dedi.

Genelkurmay Başkanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır” ifadesini kullandı.

Erdoğan: “İş bilenin kılıç kuşananın”

Uzun süredir Türkiye’nin Münbiç’e girmesi gerektiğini söyleyen ve ABD’nin YPG’yle işbirliği yapmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Samsun’da yaptığı konuşmada TSK güçlerinin Menbiç’e girmesi hakkında yorum yaparken isim vermeden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirdi.

Erdoğan, “Biz, ‘Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak’ dedik. Şimdi başladı çıkmaya. ‘Devriye gezme olayı başlayacak’ dedik. O da başladı. Niye? Kardeşim, iş bilenin kılıç kuşananın. Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor” dedi.

Çavuşoğlu: “Amacımız YPG’yi kontrol ettiği tüm bölgelerden çıkarmak”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, 4 Haziran’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla yapılan görüşmede bu konunun görüşüldüğünü, daha sonra da Almanya ve Türkiye’de yapılan görüşmelerde konunun ayrıntılarının ele alındığını söyledi.

Antalya’da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, “Fırat Kalkanı bölgesiyle Münbiç bölgesi arasına bizim askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladı. Münbiç içine de girecekler, aşama aşama. Bu süreçte YPG’liler Münbiç’ten çıkartılacaklar. Biz de bunu denetleyeceğiz. Çıktıklarından emin olacağız. Yol haritası uygulanmaya başladı. Şu anda Menbiç içinde değiller ama Münbiç içine de gireceğiz. İnşallah Münbiç’te bu yol haritasını uygularız ve diğer şehirlere geçeriz. Amacımız YPG'yi kontrol ettiği bu bölgelerden çıkarmak ve istikrara kavuşturmaktır” dedi.

YPG Münbiç Komutanı Şervamn Derviş ise YPG güçlerinin hala Münbiç’te varlıklarını sürdürdüklerini açıkladı.

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