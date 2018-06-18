TSK Menbiç Yakınında Devriye Gezmeye Başladı

Türkiye, uzun zamandır askerlerini sokmak istediği Suriye’nin Menbiç kenti yakınlarına bugün girdi. İlk açıklama önce Youtube’dan yayın yapan bir programda “Şu anda (ABD’yle) 90 günlük bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma ne? 90 gün içerisinde belirli bir takvime göre buradan PKK uzantısı PYD, YPG, bu unsurlar çıkartılacak. Oradaki (Menbiç’te) yönetim yerel yönetime devredilecek” diyen Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. Yıldırım: “Askerlerimiz Münbiç’te göreve başladı” İstanbul’da bir grup STK temsilcisiyle görüşen Başbakan, “Az önce konuştum Genelkurmay Başkanımızla. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı'nı yaptık. O bölgeyi DEAŞ'ten, PYD'den temizledik. Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i temizledik. Biz bu harekatı yaptıktan sonra Türkiye'den 180 bin Suriyeli kardeşimiz gittiler, evlerine geçtiler, yerleştiler. Normal hayatlarına döndüler. Şimdi soruyorlar. Suriyeliler ne olacak? Ne olacağını Fırat Kalkanı'nda Afrin Harekatı’nda görüyoruz. Bugün itibariyle askerimiz Münbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsurlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerika’yla birlikte yapıyorlar” dedi.

Genelkurmay Başkanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır” ifadesini kullandı. Erdoğan: “İş bilenin kılıç kuşananın” Uzun süredir Türkiye’nin Münbiç’e girmesi gerektiğini söyleyen ve ABD’nin YPG’yle işbirliği yapmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Samsun’da yaptığı konuşmada TSK güçlerinin Menbiç’e girmesi hakkında yorum yaparken isim vermeden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirdi. Erdoğan, “Biz, ‘Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak’ dedik. Şimdi başladı çıkmaya. ‘Devriye gezme olayı başlayacak’ dedik. O da başladı. Niye? Kardeşim, iş bilenin kılıç kuşananın. Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor” dedi.