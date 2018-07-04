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TSK'nın Münbiç'teki devriye faaliyeti sürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 16:14 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

TSK'nın Münbiç'teki devriye faaliyeti sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te dokuzuncu devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK ABD Menbiç Devriye Nöbet

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