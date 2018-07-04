TSK'nın Münbiç'teki devriye faaliyeti sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te dokuzuncu devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

