TSK Operasyon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de düzenlemeyi planladığı operasyon öncesinde güney sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor.
Hatay'da askeri araçların, tanklarla sınıra taşındığı gözlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısı ve doğusunda Suriyeli Kürt milislerin kontrolü altındaki bölgelere önümüzdeki günlerde operasyon düzenlenebileceğini söylemişti.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sabrının son noktasına gelindiğini söylemişti.
Dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamadaysa Halep'in kuzeybatısındaki Kürt kasabası Afrin kastedilerek, "Suriye'nin batısındaki tehdit unsurlarının yok edilmesi için” gereken adımların atılacağı bildirildi.
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