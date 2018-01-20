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TSK: Taciz ve saldırılara karşılık verildi

20.01.2018 12:07 | Son Güncelleme 2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdaafa kapsamında karşılık verildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bugün yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi. Bilgi notunda, PKK ve YPG'nin "Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği" vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir" denildi.

Açıklamada, TSK birliklerinin İdlib bölgesinde Astana görüşmeleri kapsamında oluşturulan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatıldı. Bu kapsamda bugüne kadar üç gözlem noktası tesis edildiği, "diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği" belirtildi. "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bunun yanı sıra "Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 015 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, PKK'ya yönelik operasyonlar hakkında da bilgi verildi. "Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği" belirtildi.

DW/JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABD Bize "_Müttefiğiz" deyip Gözümüzün içine baka baka PKK YA sİLAH VERDİ Bizde "-Müttefiğiz elbette" deyip Gözlerinin içine baka baka Vuruyoruz Girme faslıda ufak tefek yoklamalar eşliğinde başlamış gibi görünüyor
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