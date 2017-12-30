TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

Suriye Geçici Hükümeti, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık 30 alt grubun "Milli Ordu" adı altında birleştiğini açıkladı.

Geçici hükümetin Başbakanı Cevad Ebu Hatab, Halep'e bağlı Azez ilçesinde grupların liderleriyle bir araya geldi. Hatab, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından "Milli Ordu"nun kurulduğunu duyurdu.

Hatab, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikli amaçlarının Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgeyi ellerinde tutmak ve Esed rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı durarak halkı savunmak olduğunu söyledi.

Proje ile 3 kolorduyu birleştirdiklerini, şu an itibarıyla toplam 22 bin askere sahip olduklarını ifade eden Hatab, şunları kaydetti:

"1. Kolordu Türkiye'de eğitim alanlar. 2. ve 3. kolordu ise yaklaşık 30 gruptan oluşuyor. Bizim için en önemli husus, bütün bölgeyi tek bir ordu haline getirmek. Bu da Türkiye'nin desteğiyle olur. Azez'den Cerablus arasını eskiden DEAŞ ve PKK/PYD militanları tutuyordu. Bu bölge yaklaşık 2 bin 300 kilometrekare. Burada Fırat Kalkanı Harekatı başladığı zaman bölgenin yüzde 15'i harabe oldu. Rakka'ya baktığımızda ise tamamı yıkıldı ve ondan sonra alındı. Türkiye aynı şeyi yapmadı yani kırıp dökmedi."