TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de yaşam

AFP muhabirleri, ÖSO savaşçılarının, kent merkezinde kapalı bırakılan dükkan, lokanta ve evlere girdikleri ve buralardan beraberlerinde yiyecek, elektronik eşya, battaniye ve benzeri şeylerle çıkarken görüldüklerini bildirildi.

Peki TSK ve ÖSO'nun kontrolü ele alması sonrası Afrin'de yaşam nasıl?

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise, Türk Kızılayı'nın Afrin operasyonu sonrası Suriyeli Kürtler nezdinde itibarının sıfıra yakın olduğunu söyleyerek daha fazla ve düzenli erişim çağrısı yapıyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, TSK ve ÖSO kent merkezine girdiğinde insani yardım çalışmalarını başlattıklarını, ihtiyaçları belirledikten sonra hijyen malzemeleri ile gıda ve battaniye gibi malzemeleri dağıtmaya koyulduklarını söylüyor.

Türkiye ise, harekatın özünde Afrin halkının korunması olduğunu yineliyor.

Bir yandan Türk Kızılayı ve AFAD gibi kuruluşlar sivillere yardım dağıtırken, diğer yandan yağmalama haberlerinin ortasında kent sakinlerinin bölgeden kaçtığı bildiriliyor.

Sekiz haftadır süren harekatın enkazı, sokaklarda. Askeri araçlar ise devriye geziyor.

Ajansın haberine göre birçok dükkan kapalı ve çok sayıda insan Afrin'in dışındaki köylere gitmek için evlerini terk etmiş.

Reuters'a konuşan ismini vermek istemeyen bir adam, "ÖSO Afrin'e girdiğinde bizim güvende olmamız gerekiyordu ama tam aksi oldu" diyor ve ekliyor:

"ÖSO arabalarımızı, evlerimizi, dükkanlarımızı yağmaladı. Kendi evlerimizde bile evsizler gibi yaşar olduk. Ne yiyecek içecek var, ne de güvenlik."

Türkiye'nin harekatı başladığında ailesinin 30 km uzaklıktaki Bülbül'den Afrin'in merkezine taşındıklarını anlatan bir başka kent sakini, kamyonunun arkasına yatak, halı ve diğer eşyalarını taşırken, bir yandan yaşadıklarını anlatıyor:

"Bombardıman başladığında Afrin'e kaçmıştık. Şimdi daha güvenli olduğu için evimize geri dönüyoruz."

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Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre, harekatın başlamasından bu yana 323 bin nüfuslu Afrin'de bölgesinde yaşayanların üçte ikisi burayı terk etti.

AFP, Pazartesi günü kontrol noktalarında bulunan bazı ÖSO'luların yağmalama olaylarından şakayla bahsettiklerini aktardı.