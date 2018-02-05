TSK yeni bir gözlem noktası için İdlib'de

Türkiye, Suriye'de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de ateşkes gözlem noktası kurmak için bölgeye askeri konvoy gönderdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Pazartesi sabah saatlerinde yola çıkan konvoy, batı Halep kırsalına güvenli şekilde ulaştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de onlarca zırhlı araçtan oluşan konvoyun muhaliflerin kontrolündeki bölgeden geçtiğini bildirdi.

İdlib Türkiye, Rusya ve İran'ın garantör ülkeler olduğu Astana anlaşması çerçevesinde Suriye'de ilan edilen çatışmasızlık bölgelerinden biri. Ancak buna rağmen son bir aydır bölgede şiddet tırmandı. Rusya ve Suriye tarafından bölgeye operasyonlar düzenleniyor. Son olarak bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü bölgeye yoğun hava bombardımanı düzenlendiği bildiriliyor.

Türkiye'nin kuracağı gözlem noktası, öngörülen toplam 12 gözlem noktasından dördüncüsü olacak. Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktaları faaliyette.

Genelkurmay'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Astana Görüşmeleri kapsamında, Suriye'de ateşkesin tesisi, gözetim ve devamının sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek amacıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin oluşturulduğu belirtildi.

DW,dpa, AP/GY,ÖA

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