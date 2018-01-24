TSK'dan Afrin açıklaması: En az 260 terörist öldürüldü

Reuters Afrin'in kuzeyinde Burseya Dağı yakınlarındaki Türk askerleri

Genelkurmay Başkanlığı, Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00'den itibaren başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir" şeklinde başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir."