TSK'dan Afrin İddiaları İle İlgili Görüntülü Yalanlama

Türkiye'nin askeri operasyon düzenlediği Afrin bölgesinde Cuma akşamı kentteki en büyük hastaneyi vurduğu öne sürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri iddiayı yalanladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün iddiasına göre Türk topçu ateşinde isabet alan hastanede 16 kişi hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise Twitter hesabından açıklama yaparak, haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu. "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullanan TSK, hastanenin sağlam durumda olduğunu gösteren görüntüler de paylaştı.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü. Afrin’de Çarşamba’dan bu yana 150 bin sivilin daha evlerinden olduğunu öne sürdü.

Afrin'deki gelişmelerle ilgili BM Genel Sekreteri Guterres de açıklamada bulundu. Guterres, Afrin ve Doğu Guta'dan insanların topluca göç etmesinden derin endişe duyduğunu söyledi.