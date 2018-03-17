TSK'dan Afrin İddiaları İle İlgili Görüntülü Yalanlama

Türkiye'nin askeri operasyon düzenlediği Afrin bölgesinde Cuma akşamı kentteki en büyük hastaneyi vurduğu öne sürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri iddiayı yalanladı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün iddiasına göre Türk topçu ateşinde isabet alan hastanede 16 kişi hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ise Twitter hesabından açıklama yaparak, haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu. "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullanan TSK, hastanenin sağlam durumda olduğunu gösteren görüntüler de paylaştı.
Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü. Afrin’de Çarşamba’dan bu yana 150 bin sivilin daha evlerinden olduğunu öne sürdü.
Afrin'deki gelişmelerle ilgili BM Genel Sekreteri Guterres de açıklamada bulundu. Guterres, Afrin ve Doğu Guta'dan insanların topluca göç etmesinden derin endişe duyduğunu söyledi.
Öte yandan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Doğu Guta’nın Zamelka kentinde düzenlenen hava saldırısında, hükümet kontrolündeki bölgelere gitmeye çalışan en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.
Muhalif Suriye Sivil Savunma da, sağlık görevlilerinin yaralılara yardım etmeye çalıştığını bildirdi.
Doğu Guta’da ise Perşembe’den bu yana on binlerce sivil hükümetin kontrolündeki bölgelere ulaşmaya çalışıyor.
Suriye Devlet Televizyonu da, Suriye ordusunun eline geçen Hamuriye kentinden sırtlarında eşyalarıyla yürüyen yüzlerce kadın, çocuk ve erkeğin görüntülerini paylaştı.
Rusya da hükümet kontrolündeki insani koridor üzerinden her saat 3 bin Doğu Gutalı’nın bölgeyi terk ettiğini bildirdi.
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