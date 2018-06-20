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TSK’dan Kuzey Irak’a Hava Harekatı

20.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava operasyonlarında 10 PKK’lının öldürüldüğünü bildirdi

TSK’dan Kuzey Irak’a Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava operasyonlarında 10 PKK’lının öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada “Silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Ankara son zamanlarda PKK militanlarının üst düzey isimlerinin konuşlandığı Irak’ın Kandil bölgesine kara operasyonu da düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Hakkari’deyse valilik tarafından yapılan açıklamada askeri araçlara PKK üyelerince düzenlenen saldırıda iki Türk askerinin hayatını kaybettiği, bir diğerininse yaralandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde, “Kandil’de lider takımını hallettik” dedi.

Erdoğan, “Şu anda Kandil'e biniyoruz. İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık. 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon, toplantı halinde Kandil'de bunların lider takımını hallettik” ifadesini kullandı.

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