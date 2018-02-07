HABER

Aden Körfezi tezkeresi bir yıl daha uzatıldı

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 18:21 | Son Güncelleme

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresini bir yıl daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Aden Körfezi tezkeresi bir yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresini bir yıl daha uzatan Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği ifade edildi.

Anılan bölgelerde devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 7 Kasım 2017 tarihli kararla bir yıl daha uzatıldığı anımsatılan tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10 Şubat 2009 tarihli TBMM kararıyla hükümete verilen ve son olarak 8 Şubat 2017 tarihli ve 1136 sayılı karar ile 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl uzatılan izin süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılması, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında, denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için izin verilmesini anayasanın 92. maddesi uyarınca arz ederim."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu tezkere

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SPD lideri Schulz başkanlığı bırakıyor

SPD lideri Schulz başkanlığı bırakıyor

Tayvan'da kurtarma çalışmaları sürüyor

Tayvan'da kurtarma çalışmaları sürüyor

'Kuzey Kore'ye Karşı En Sert Yaptırımları Açıklayacağız'

'Kuzey Kore'ye Karşı En Sert Yaptırımları Açıklayacağız'

‘Vize Serbestisi İçin Gereken Kriterler Tamamlandı’

‘Vize Serbestisi İçin Gereken Kriterler Tamamlandı’

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

7 Şubat Amerikan Basınından Özetler

7 Şubat Amerikan Basınından Özetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.