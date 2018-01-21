HABER

TSK’nın ‘Zeytin Dalı’ operasyonu Avusturya basınında

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 09:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

İhsan Ekici, Viyana, 21 Ocak, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e başlattığı harekat Avusturya basınında geniş yer buldu. Medya kuruluşları haberi "Türkiye Suriye Kürtlerini Bombalıyor" başlıklarıyla duyurdu.

ORF: Devlet televizyonu ORF ana haberlerinde harekatı şöyle yansıtıldı: "ABD'ye rağmen, Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri bombalamaya başladı. Erdoğan kara harekatının başladığını bizzat duyurdu. Türkiye tarafından terörist olarak nitelendirilen milisler bombalanırken ABD bunu anlayışla karşılayacağını duyurdu."

KRONEN ZEITUNG: Ülkenin en yüksek trajlı günlük gazetesi Kronen Zeitung da ORF'ye benzer başlık kullandığı haberinde: "Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de ABD destekli konuşlanmış Kürt milislere bomba yağdırdığını yazarak ‘Bombardımanla birlikte Rus askerlerinin de sıcak bölgeden çekildiği gözlendi.' denildi.

DIE PRESSE: Günlük yayın yapan Die Presse gazetesi "Türk Savaş Uçakları Suriye'nin Kürt Bölgesini Vurmaya Başladı" başlığını kullandı. Gazete haberinde saldırı başlatılan Afrin ve çevresinde 360 köyün bulunduğunu ve milyonlarca sivilin yaşadığını belirterek " Zeytin Dalı adı verilen harekatın başladığını Erdoğan duyurdu. Savaş uçakları bombardımana başladı ve Başbakan Binali yıldırım kara harekâtının bugün başlayacağını açıkladı." diye yazdı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığın yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığın yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyete şokta! Ünlü isim intihar etti

Sosyete şokta! Ünlü isim intihar etti

72 savaş uçağının ve Zeytin Dalı isminin sırrı!

72 savaş uçağının ve Zeytin Dalı isminin sırrı!

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

Son Dakika: Afrin'e kara harekatı başladı! Özel Kuvvetler ve komandolar Suriye'de

Son Dakika: Afrin'e kara harekatı başladı! Özel Kuvvetler ve komandolar Suriye'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

ABD'deki 'Kadınlar Yürüyüşü' Trump karşıtı gösteriye dönüştü

ABD'deki 'Kadınlar Yürüyüşü' Trump karşıtı gösteriye dönüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin açıklaması

YPG: Rusya’yı da Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz

YPG: Rusya’yı da Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.