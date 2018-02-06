TTB Başkanı ve 7 Yöneticisi Serbest Bırakıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve 7 üyesi, TTB adına yaptıkları barış çağrısı açıklaması nedeniyle gözaltında tutuldukları soruşturmada serbest bırakıldı.
Tükel ve 7 hekim, bu sabah gözaltında tutuldukları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nden Ankara Adliyesi’ne getirildi ve burada gün boyunca savcılıkta ifadeleri alındı. Akşam saatlerinde de adli kontrol şartıyla 8 hekim serbest bırakıldı. Böylece Tükel'in yanı sıra TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve Merkez Konseyi üyeleri Dr. Hande Arpat, Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Funda Obuz, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Prof. Dr. Taner Gören serbest kaldı.
Tükel ve 7 hekim, adliyeden TTB Merkez Konseyi Binası’na geldi ve burada kısa bir basın açıklaması yapıldı. Prof. Dr. Tükel, “Bu gözaltı süreci TTB tarihinde hiç rastlanmayan bir durum ancak hekimlik mesleği değerlerini savunmak çok sıklıkla olmuştur. Bu değerler sadece bizimle savunulmuş değerler değildir. Nusret Fişek’ler, Erdal Atabek’ler, Füsun Sayek’ler bu değerleri savundu bugüne kadar. Şimdi bizler savunuyoruz. Bunlar koşula bağlı değerler değil, hekimlik değerleri, evrensel değerler. Yaşama, yaşatmaya ait olan değerler. Barışı, özgürlüğü savunan değerler. Baskılar bunları savunmamızı engelleyemez. Şu noktada da engellemediğini söylemek istiyorum. Türkiye’de barış ortamının oluşması için, özgürlükler için, laik, demokratik bir ülkede yaşamak için gerekli mücadeleyi sağlık alanında veriyoruz. Bu süreçte bize destek olan, bizi yalnız bırakmayan, gözaltı sürecinde bizi çok güçlü kılan bütün kişilere, kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleyi geçmişten geleceğe doğru sürdüreceğimize burada bir kez daha söz veriyoruz” dedi.
Bu arada TTB Merkez Konseyi’nin tüm üyelerinin serbest kalması üzerine Twitter’da “İyi Hekimlik Özgür” etiketiyle paylaşımlar yapıldı.
Süreç nasıl gelişti?
TTB Merkez Konseyi, Türkiye'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'yla ilgili olarak, hekimlik mesleği çerçevesinde insan hayatı vurgusuyla barış çağrısı açıklaması yapması üzerine hedef haline gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, TTB yöneticilerini sert sözlerle suçlamış ve “terör seviciler” ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’nın başvurusuyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TTB yönetimi hakkında soruşturma açıldı. TTB Merkez Konseyi’ni oluşturan 11 yönetici, 30 Ocak sabahı eş zamanlı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dr. Ayfer Horasan 2 Şubat Cuma günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel ve diğer 7 hekim ise, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlardaki dijital verileri incelemesi bitmediği gerekçesiyle gözaltında kalmaya devam etmişti.
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