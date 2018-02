TTB’nin Sekiz Yöneticisi Halen Gözaltında

Profesör Adıyaman, serbest bırakılmalarından sonra TTB'de yaptığı açıklamada, "Biz hekimlik görevimizi yaptık. Bundan sonra da hekimlik görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Her zaman ve her zaman yaşamdan yana olacağız. Halen başkanımız ve genel sekreterimiz dahil olmak üzere sekiz arkadaşımız içeride şu anda. Hala orada bekletiliyorlar. Bir an önce yanımıza gelmelerini istiyoruz. Gönül isterdi ki bugün onlar da bizimle beraber olsunlar şu anda burada ama olmadı. Biz biraz da amaçlı olarak bekletildiklerini düşünüyoruz. Bunu protesto ediyoruz. Onların da bir an önce yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu arada iki öğretim üyesi arkadaşımız açığa alınmış üniversite yönetimi tarafından. Bunu da kesinlikle protesto ediyoruz” dedi.

Dr. Şeyhmus Gökalp de, henüz yargılama yapılmaksızın kendisi ve iki öğretim üyesi hakkında ihraç kararı verilmesine tepki gösterdi.

Avukat Güler: "Dijital verilerin incelenmesi nedeniyle gözaltı sürüyor"

Uzun yıllardır TTB'yi temsil eden Avukat Mustafa Güler ise, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, Başkan Tükel ile birlikte yedi üye hakkında "dijital verilerin incelemesi bitmediği” gerekçesiyle serbest bırakılma kararı verilmediğini aktardı. Savcılıktan aldıkları bilgiye göre TTB Merkez Konseyi üyesi sekiz kişinin en geç Pazartesi günü serbest kalmasını beklediklerini belirten Güler, bu kişilerin dijital verileri incelenip savcılıkta ifadeleri alınacağı için şu anda Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltında bulunduğunu kaydetti. TTB Merkez Konseyi Başkanı Profesör Tükel ve yedi hekim, cep telefonu ve bilgisayarların incelemesi bitmediği gerekçesiyle gözaltında tutuluyor.