Tuhaflıklar Ülkesi El Salvador

Yıllardır iç savaşın bıraktığı izleri temizlemeye çalışan ülkenin başta başkenti San Salvador olmak üzere, birçok büyük kent ve kasabası tam birer suçlular cenneti. El Salvador dünyada başta cinayet olmak üzere en fazla suçun işlendiği, kara listelerin ilk sıralarında yer alıyor. El Salvador bağımsızlığını 1821 yılında kazanmış. Ülkede uzun yıllar siyasi istikrar sağlanamamış. 1980 yılında başlayan ve 1992 yılında sona eren iç savaşta tam 75 bin kişinin yaşamını yitirmiş.

Türkler 50 yıl El Salvador’a giremedi

El Salvador’da 1930 yılında iktidara gelen ırkçı diktatör General Maximiliano Hernandez Martinez, Asyalı, Arap, Çingene ve siyahların ülkesinin ırksal yapısını değiştirebileceklerini düşünerek faşist olarak tanımlanan kararlara imza atmıştı. Türk, Lübnan, Suriye ve Filistin vatandaşlarının ülkeye girişi de tamamen yasaklanmıştı.

O dönemde, sadece Avrupa’da yaşayan Türkler’in, Türkiye dışında yaşadıklarını ispat etmeleri kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilmiş. Diktatör Maximiliano Hernandez Martinez’in aldığı bu yasak kararı, ancak 1980’de yürürlükten kaldırıldı.