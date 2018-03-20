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Tuhaflıklar Ülkesi El Salvador

20.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Yıllardır iç savaşın bıraktığı izleri temizlemeye çalışan ülkenin başta başkenti San Salvador olmak üzere, birçok büyük kent ve kasabası tam birer suçlular cenneti. El Salvador dünyada başta cinayet olmak üzere en fazla suçun işlendiği, kara listelerin ilk sıralarında yer alıyor

Tuhaflıklar Ülkesi El Salvador

Yıllardır iç savaşın bıraktığı izleri temizlemeye çalışan ülkenin başta başkenti San Salvador olmak üzere, birçok büyük kent ve kasabası tam birer suçlular cenneti. El Salvador dünyada başta cinayet olmak üzere en fazla suçun işlendiği, kara listelerin ilk sıralarında yer alıyor. El Salvador bağımsızlığını 1821 yılında kazanmış. Ülkede uzun yıllar siyasi istikrar sağlanamamış. 1980 yılında başlayan ve 1992 yılında sona eren iç savaşta tam 75 bin kişinin yaşamını yitirmiş.

Türkler 50 yıl El Salvador’a giremedi

El Salvador’da 1930 yılında iktidara gelen ırkçı diktatör General Maximiliano Hernandez Martinez, Asyalı, Arap, Çingene ve siyahların ülkesinin ırksal yapısını değiştirebileceklerini düşünerek faşist olarak tanımlanan kararlara imza atmıştı. Türk, Lübnan, Suriye ve Filistin vatandaşlarının ülkeye girişi de tamamen yasaklanmıştı.

O dönemde, sadece Avrupa’da yaşayan Türkler’in, Türkiye dışında yaşadıklarını ispat etmeleri kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilmiş. Diktatör Maximiliano Hernandez Martinez’in aldığı bu yasak kararı, ancak 1980’de yürürlükten kaldırıldı.

El Salvador Türkler’in 50 yıl boyunca gidemedikleri tek ülke oldu.

100 saat süren futbol savaşı

60’lı yılların sonunda El Salvador’la komşusu Honduras’ın arası oldukça gergindi. Gerginliğin sürdüğü dönemde 1970 yılında yapılacak dünya kupasına katılmak için iki ülke karşı karşıya geldi.

Tarım, toprak ve göçmen yerleşimleri yüzünden araları bozulan iki ülke, futbol yüzünden trajikomik bir savaş yaşamak zorunda kalacaktı. Taraflar arasındaki ilk maç Honduras’ta yapıldı. Honduraslı taraftarlar rakipleri El Salvador milli takımı oyuncularını sabaha kadar uyutmayınca oynanan maçı 1-0 Honduras kazanacaktı.

Futbol yüzünden çıkan savaşta iki bin kişi öldü

Rövanş, El Salvador’da yapıldı. Honduraslı futbolcular sabaha kadar El Salvadorlu taraftarın çıkardığı gürültü yüzünde uyumadı. Rövanş maçının kazanan tarafı 3

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