TÜİK: Türk halkının yüzde 58'i mutlu

Bunu sırasıyla yüzde 57,7 ile ilkokul mezunları, yüzde 57,4 ile lise ve dengi okul mezunları, yüzde 56,9 ile yüksek öğretim mezunları ve yüzde 56,1 ile ilköğretim veya ortaokul mezunları takip etti.

2017 Türkiye Yaşam Memnuniyeti araştırmasına göre, hiçbir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 62,5 oldu.

45-54 yaş aralığındakiler ise yüzde 53,1 ile en düşük mutluluk oranına sahip grup çıktı.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında ise en yüksek mutluluk oranının yüzde 66,1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.

TÜİK araştırmasına göre, Türkiye'deki kadınlar erkeklerden daha mutlu. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62,4 iken erkeklerde bu oran yüzde 53,6 oldu.

Mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise yüzde 10,4'ten yüzde 11,1'e yükseldi.

Araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı geçen yıla kıyasla yüzde 3 düşerek yüzde 58 oldu.

Evliler daha mutlu

Araştırmada, mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin sayısı, evli olmayanlara göre daha çok.

Evli bireylerin yüzde 60,6'sı mutlu olduğuun söylerken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 52,4.

Cinsiyete göre incelendiğinde ise evli kadınların yüzde 65,2'sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55,7'sinin mutlu olduğu gözlendi.

En büyük mutluluk kaynağı sağlık

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68 olurken, bunu sırasıyla yüzde 16,6 ile sevgi, yüzde 9 ile başarı, yüzde 3,9 ile para ve yüzde 1,9 ile iş takip etti.

Alınan hizmetler anlamında Türkiye'de bireyleri en mutlu eden hizmet ise asayiş oldu.

En yüksek memnuniyet oranı yüzde 74,4 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 72,3 ile ulaştırma, yüzde 71,7 ile sağlık, yüzde 62,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,6 ile eğitim ve yüzde 54,1 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Bireylerin %73,4'ü kendi geleceklerinden umutlu olduğunu da ifade etti.