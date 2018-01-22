Tüm dünya şokta! İdam edildikleri söyleniyordu, ortaya çıktılar

Nükleer denemeleriyle olduğu kadar, yakın çevresine uyguladığı acımasız idam cezaları haberleriyle de basında yer tutan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilgili bu kez basına farklı bir haber düştü. Russia Today'in haberine göre; Kim Jong Un'un uluslararası medya tarafından da yakın takibe alınan idamlarda ilginç bir gelişme yaşandı. İdam edildiği sanılan kişilerin, gizemli bir şekilde hayatta oldukları ifade edildi.

Güney Kore istihbarat servisi tarafından da öldüğü onaylanan iki isim geçtiğimiz haftalarda önemli etkinliklere katıldı.+

POP YILDIZI VE 'ESKİ SEVGİLİSİ'

Kuzey Kore'de pop yıldızı olan Hyon Song-wol bunlardan biri. Ülkenin ünlü isimlerinden Hyon Song-wol, 2014 yılında şarkıcılar, müzisyenler ve dansçılardan oluşan ve hükümet politikalarına ters düştükleri iddia edilen bir ekip kurma suçundan idam edilmişti.

Wangjaesan Işık Müzik Grubu'ndan birkaç dansçı ve Unhasu Orkestrası şefi, Moranbong Grubu'nun 11 üyesi dahil olmak üzere 11 kişinin yanı sıra sanatçının öldüğü iddia edildi.