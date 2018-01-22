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Tüm dünya şokta! İdam edildikleri söyleniyordu, ortaya çıktılar

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 18:19 | Son Güncelleme 1 dakika önce

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un yakın çevresindeki asker ve bürokratlara yönelik acımasız cezalar ve idam cezaları basına bu kez farklı yansıdı.

Tüm dünya şokta! İdam edildikleri söyleniyordu, ortaya çıktılar

Nükleer denemeleriyle olduğu kadar, yakın çevresine uyguladığı acımasız idam cezaları haberleriyle de basında yer tutan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilgili bu kez basına farklı bir haber düştü. Russia Today'in haberine göre; Kim Jong Un'un uluslararası medya tarafından da yakın takibe alınan idamlarda ilginç bir gelişme yaşandı. İdam edildiği sanılan kişilerin, gizemli bir şekilde hayatta oldukları ifade edildi.

Güney Kore istihbarat servisi tarafından da öldüğü onaylanan iki isim geçtiğimiz haftalarda önemli etkinliklere katıldı.+

POP YILDIZI VE 'ESKİ SEVGİLİSİ'

Kuzey Kore'de pop yıldızı olan Hyon Song-wol bunlardan biri. Ülkenin ünlü isimlerinden Hyon Song-wol, 2014 yılında şarkıcılar, müzisyenler ve dansçılardan oluşan ve hükümet politikalarına ters düştükleri iddia edilen bir ekip kurma suçundan idam edilmişti.

Wangjaesan Işık Müzik Grubu'ndan birkaç dansçı ve Unhasu Orkestrası şefi, Moranbong Grubu'nun 11 üyesi dahil olmak üzere 11 kişinin yanı sıra sanatçının öldüğü iddia edildi.

Hyon Song-wol'un Kuzey Kore lideri Kim Jon un ile ilişki yaşadığı, ve ikilinin seks görüntülerini de kaydettiği için idam cezasına çarptırıldığı öne sürülmüştü.

Hyon Song-wol'un en son Cumartesi günü Kış Oyunları öncesinde Güney Kore'deki Olimpiyat mekanlarını incelemek üzere gittiği görüntülendi.

KUZEY KORE GENELKURMAY BAŞKANI

Yine daha önce idam edildiği öne sürülen isimlerden Kuzey Kore ordusu generallerinden Ri Yong Gil de 'gücü kötüye kullanmak, itaatsizlik ve yolsuzluk' suçlamalarıyla idama mahkum edilmişti. Öldüğü zannedilen bu iki ismin de yakın zamanda medyaya yansıyan görüntülerinin ortaya çıkması Kuzey Kore'yi karıştırdı.

'KÖPEK SÜRÜSÜ TARAFINDAN İDAM EDİLEN' AMCA

Görünüşe bakılırsa Kim, Batılı medya belgelerinin inanışına göre, bu idam türünü yaşlı akrabaları için kullanıyor ve 2014 yılında, 120 tane aç bırakılmış köpekle amcasını öldürtmek istiyordu.

Jang Song Thaek'in gerçekten idam edildiği anlaşılmakla birlikte, 'köpekler tarafından öldürüldüğü' hikayesi, ilk olarak taşlama yapan Çinli bir mikroblog web sitesinde oluştu.

'İSTEK ÜZERİNE ZEHİRLENEN' HALA

Kim'in babasının kız kardeşi ve amcası Jang Song Thaek'in karısı Kyong-hui'nin, Kim Jong Un'un emriyle zehirlendi.

Bununla birlikte, bu raporların yanlış olduğu ortaya çıktı. Güney Kore haber ajansı Yonhap, depresyondan kansere kadar değişen hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan Kyong-hui'nin geçen yıl oldukça yaşam dolu olduğunu bildirdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
demekki kuzey kore içinde algı operasyonu yapılmış. Dünyaya acımasız diktatör olarak gösterip kim jong u yanlızlaştırıp her yerde yaptıkları gibi özgürlük götürüyoruz martavalıyla işgal edeceklerdi. Bizdeki çakallarada böyle malzemeler veriliyor.
neymiş alçakların haberleride kendıleri gibi yalan doluymuş. bak şu canbazaa
daha oncede demıstım k.kore haclılar tarafından algı operasyonu ıcındedır
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