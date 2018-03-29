Tüm Dünyanın Beklediği Zirvenin Tarihi Belli Oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in katılacağı ikili zirvenin 27 Nisan’da yapılması kararlaştırıldı.
Tarihi zirvenin gününe, her iki Kore’den temsilcilerin 1950-53 İç Savaşı’ndan bu yana iki ülkeyi ayıran Askersiz Bölge’deki sınır köyü Panmunjonm’da yaptıkları toplantıda karar verildi. Kuzey ve Güney Kore’nin liderleri, ayrılmadan bu yana ilki 2000, sonuncusuysa 2007’de olmak üzere sadece iki kez biraraya geldi.Zirve konusundaki anlaşma ayrıca, Kim Jong Un’un Çin’e sürpriz ziyaretinin birkaç gün sonrasına denk geldi.
Çin, babasının ölümünün ardından 2011’de iktidara gelmesinden bu yana ilk kez uluslararası seyahat düzenleyen Kim’in, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüşmesinde, Kore yarımadasının nükleer silahtan arındırılması ve Güney Kore ve ABD’yle görüşme masasına oturması sözünü doğruladığını açıkladı.
Kuzey ve Güney Koreli temsilciler, Kim-Moon zirvesinin ayrıntılarına son şeklini vermek üzere 4 Nisan’da yeniden buluşacak.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Trump arasındaki zirvenin de Mayıs ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
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