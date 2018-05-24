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Tüm dünyanın ilgiyle beklediği zirve iptal

24.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore Lideri ile yapılması planlanan ikili görüşmenin iptal edildiğini açıkladı

Tüm dünyanın ilgiyle beklediği zirve iptal

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore Lideri ile yapılması planlanan ikili görüşmenin iptal edildiğini açıkladı

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