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Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

Düşman kardeşlerin sınırdaki görüşmesine 10 gün kala, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin 1950’den beri süren savaş halini sonlandıracağı iddia edildi.

Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!

Güney Kore’nin Munhwa Ilbo gazetesine konuşan bir Güney Koreli yetkili, 1950-1953 yılları arasında savaştıktan sonra barış anlaşması imzalamayan düşman kardeşlerin, bu durumu bitirmek için anlaşmak üzere olduğunu belirtti. Türkiye askerlerinin de Güney Kore’nin yanında yer aldığı çatışmalardan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzaladıkları için savaş halinde olan iki ülke, 68 yılın ardından barışa kavuşabilir.

SAVAŞIN BİTTİĞİNİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in 10 gün sonra gerçekleşecek olan buluşmasında, "savaşın sona erdiğini" açıklaması bekleniyor. Haberde, Kim Jong un ve Moon Jae-in gündeminde aynı zamanda iki ülkenin ateşkes bölgesi olan sivilleştirilmiş bölgenin eski haline getirilmesi de olacağı belirtildi. Düşman kardeşler arasındaki çatışma durumunun sona erdirilmesi, Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen görüşmeyi de olumlu etkileyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore Kim Jong Un

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
amerika duymasın barış marış dünyaya kötü örnek olmayın...
inşallah BARIŞIRlar ve tüm dünyaya örnek olurlar. savaşa harcanan bütçe insanlığa harcanır.
dünyada nezaman böyle bir barıştan bahsedilse arkasından bir çatışma süreci yaşanıyo. inşallah barış olur
İKİ KORE BİR OLUP BÖLGEDEN AMARİKAN GAVURUNU VE EMPERYALİSTLERİ DEF EDİN ! YAŞASIN EMPERYALİZMLE MÜCADELE EDEN HALKLAR
Olan babam gibi Kore ye giden Türk askerine oldu...
eskiden ABD uşaklığına soyunan hükümetlerimizin eseridi ve bu ülke o günlerden dersini almadı malesef:(
Zaten kardeş ülkelerin savaşması saçma
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