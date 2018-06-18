Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!

Cumartesi günü büronun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016'da vefat eden eski Kral Bhumibol Adulyadej'e ait varlıkların yeni Kral Maha Vajiralongkorn'ın isteği üzerine kendi adına devrinin tamamlandığı ve tüm varlıkları bundan böyle büro tarafından kraliyet hazinesi olarak yönetileceği belirtildi.
Kral Vajiralongkorn, 2016'da babasının vefatının ardından tahta geçmişti.
Tayland Kraliyet Mülkiyet Bürosu'na ait malvarlığının miktarı tam olarak bilinmiyor. Forbes dergisinin 2012 yılında eski kral hayattayken yayınladığı dünyanın en zenginleri listesinde Adulyadej'in
şahsi servetinin kraliyet hazinesindeki taşınamaz mülkiyetler ve diğer yatırımlarla birlikte 30 milyar doları geçtiği tahmininde bulunmuştu.
Tayland'ın yeni kralı 65 yaşındaki Vajiralongkorn tahta geçtiğinden beri kraliyet iç işleriyle alakalı düzenlemelerde birçok değişikliğe gitmişti.
Vücuduna yaptırdığı dövmeleriyle ve özellikle Almanya'ya yaptığı yurt dışı seyahatlerinde göbeği açık tişört ve şort giymesiyle eleştirilen kral, Bangkok'u çevreleyen arazilerin büyük bir çoğunluğunu da serveti içerisinde bulunduruyor.
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