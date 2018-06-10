Tump ve Kim Tarihi Zirvenin Yapılacağı Singapur'da

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Pazar günü ada ülkesi Singapur’a ayak bastı. İki liderin bir araya geleceği zirve dünya tarihinin en sıradışı buluşmalarından biri olacak. Salı günü bir araya gelecek iki lider Pyonyang’ın nükleer silahdan arındırılması için görüşecek.
Trump, kendisini singapur’a getiren uçaktan inerken gazetecilere zirveyle ilgili çok iyi hissettiğini söyledi. Trump Singapur’a G-7 ülkeleri zirvesi için gittiği Kanada’dan geçti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Trump’tan birkaç saat önce Singapur’a ayak bastı. Singapur Dışişleri Bakanı’yla el sıkıştıktan sonra üzerinde iki büyük kuzey kore bayrağı dalgalanan büyük bir limuzinle kaldığı St. Regis Otel’in yolunu tuttu.
Akşam saatlerinde Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong’la görüşen Kim’in yüzünden gülümseme eksik olmadı.
Kim Lee’ye tercüman aracılığıyla ‘‘Tüm dünya Kuzey Kore ve Amerika arasındaki tarihi zirveyi izliyor. Sizin samimi çabalarınız sayesinde bu tarihi zirve için hazırlıkları tamamlayabildik’’ dedi.
Trump ise Singapur Başbakanı’yla Pazartesi günü bir araya gelecek.
Trump, Kuzey Kore’yle nükleer silahlarını bırakmalarına dair miras niteliğinde bir anlaşma yapmayı umduğunu kaydetti. Trump son açıklamasında beklentileri az da olsa aşağıya çekerek sürecin bir zirveden daha uzun sürebileceğini söylemişti.
Görüşme, bir Kuzey Kore lideri ve görevdeki Amerika Başkanı arasında yapılan ilk zirve olma özelliğini taşıyor. Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze programları nedeniyle ağır yaptırımlara tabi tutuluyor.
Kuzey Kore liderini Singapur’da 3 bin gazeteci izleyecek. Kuzey Kore’nin geçen yıl yaptığı çok sayıdaki nükleer ve füze denemesinin ardından bu yılki ani diplomasi değişikliği dünya basını tarafından merakla izleniyor.
Kim’in dünya basınında çok az yer alması da kendisine yönelik ilginin yoğun olmasına neden oluyor. Kim babasının 2011’deki ölümünün ardından yalnızca üç kez yurt dışına çıkmış, iki kez Çin’e ve bu yıl bir kez de geçtiğimiz günlerde Çin ve Güney Kore liderleriyle görüşmek için Güney ve Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gitmişti.
Ancak Trump-Kim görüşmesini esas önemli kılan Kuzey Kore’nin nükleer silahları. Zirvenin amacı ilk olarak Pyonyang’ı nükleer programından vazgeçirmek olarak lanse edilmişti. Ancak Trump zamanla zirvenin daha çok iki tarafın birbirini anlama çabası olacağını söyledi. Trump gelecekte başka zirveler ve Kore Savaşı’nı kağıt üzerinde bitirecek bir anlaşmanın da yapılabileceğinin sinyallerini verdi.
Salı günkü zirvede Trump ve Kim’in hangi konuları karara bağlayacağı net değil.
AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı
'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı
Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'
Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Okuyucu Yorumları 0 yorum