Tump ve Kim Tarihi Zirvenin Yapılacağı Singapur'da

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Pazar günü ada ülkesi Singapur’a ayak bastı. İki liderin bir araya geleceği zirve dünya tarihinin en sıradışı buluşmalarından biri olacak. Salı günü bir araya gelecek iki lider Pyonyang’ın nükleer silahdan arındırılması için görüşecek.

Trump, kendisini singapur’a getiren uçaktan inerken gazetecilere zirveyle ilgili çok iyi hissettiğini söyledi. Trump Singapur’a G-7 ülkeleri zirvesi için gittiği Kanada’dan geçti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Trump’tan birkaç saat önce Singapur’a ayak bastı. Singapur Dışişleri Bakanı’yla el sıkıştıktan sonra üzerinde iki büyük kuzey kore bayrağı dalgalanan büyük bir limuzinle kaldığı St. Regis Otel’in yolunu tuttu.

Akşam saatlerinde Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong’la görüşen Kim’in yüzünden gülümseme eksik olmadı.

Kim Lee’ye tercüman aracılığıyla ‘‘Tüm dünya Kuzey Kore ve Amerika arasındaki tarihi zirveyi izliyor. Sizin samimi çabalarınız sayesinde bu tarihi zirve için hazırlıkları tamamlayabildik’’ dedi.