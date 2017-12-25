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Tunus Emirates uçuşlarını askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ | 25.12.2017 16:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Tunus Ulaştırma Bakanlığı, tüm Emirates Havayolu uçaklarının Kuzey Afrika ülkesine gidiş dönüşünü durdurduğunu bildirdi.

Pazar günü yapılan açıklama, Tunuslu kadınların Birleşik Arap Emirlikleri kökenli havayolu şirketi ile Dubai'ye yaptıkları uçuşa alınmamalarının ardından geldi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Şirketin uluslararası yasalar ve anlaşmalar uyarınca uçuşlarını yapmak için uygun bir çözüm bulması sağlanıncaya kadar Emirates Havayolları'nın Tunus'a ve Tunus'tan olan uçuşlarını askıya alma kararı aldık" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, seyahat kısıtlamasının güvenlik nedeniyle yapıldığını açıkladı. Gargash, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Tunuslu kardeşlerimizle, belirli ve esaslı tedbirleri almayı gerektiren güvenlik bilgileri ile ilgili görüşmeler yaptık" dedi.

BAE Bakanı ayrıca Tunuslu kadınları takdir ettiğini ve saygılı olduğunu belirterek, "Yorumlama ve hatalara karşı girişimlerden kaçınmalıyız" dedi.

Tunus'un Ulaştırma Bakanlığı Cuma günü yapılan bir açıklamada, bu tür eylemlerin "yasadışı" ve "uluslararası sivil havacılıkta yürürlükte bulunan yönetmeliklerle çelişkili" olduğunu söyledi.

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