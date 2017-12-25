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Tunus Emirates uçuşlarını askıya aldı

25.12.2017 22:02 | Son Güncelleme 3 saat önce

Tunus, Tunus pasaportlu kadınların geçen haftadan bu yana uçaklarına binmesine izin vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait Emirates Havayolları’nın ülkeye uçuşlarını askıya aldı.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Havayolları’nın başkent Tunus’a giden bütün uçuşlarını, "uçuşlarını uluslararası hukuk ve anlaşmalar doğrultusunda yapmak için uygun çözümü bulana kadar askıya aldığını” belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre BAE bu kararı Tunuslu veya Suriye ile Irak'tan gelen ve Tunus pasaportu ile seyahat eden kadınların BAE’de saldırı planladıklarına dair ellerinde "ciddi güvenlik bilgileri” olması sebebiyle aldı.

Tunuslu veya Tunus pasaportu ile seyahat eden kadınların Dubai'ye giden Emirates uçaklarına geçtiğimiz cuma gününden bu yana neden alınmadığına dair bir açıklama yapmayan Emirates Havayolları, bu karar üzerine pazartesi günü Tunus'a giden ve Tunus'tan gelen uçuşlarını iptal etti.

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş Twitter'dan yaptığı açıklamada Emirates uçuşlarının askıya alınması kararının güvenlik sebebiyle verildiğini ve kararın geçici olduğunu belirtti.

Emirates Havayolları’nın geçtiğimiz cuma günü Tunus pasaportuna sahip kadınları uçaklarına almaması üzerine Tunus, BAE büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

DW/dpa/AP/Reuters, DÇÜ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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