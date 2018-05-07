Tunus yerel seçimlerinde En Nahda önde

Seçimlere katılım oranı ise düşük oldu. Tunuslu seçmenin yaklaşık yüzde 33'ü sandık başına gitti.Tunus'ta pazar günü 2011'deki Arap Baharı'nın ardından düzenlenen ilk özgür yerel seçimler yapıldı. Seçimlerden elde edilen resmi olmayan sonuçlara göre İslamcı En Nahda partisi oyların yaklaşık yüzde 27'sini aldı. Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin seküler Nida Tunus partisinin yerel seçimlerdeki oy oranının ise yüzde 22'yi bulacağı tahmin ediliyor. Resmi nihaî sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Tunus'ta 2011 devriminden sonra yapılan ilk yerel seçimlere katılım oranı ise düşük oldu. Seçim Kurulu 5 milyon 300 bin kayıtlı seçmenin ülke genelinde yüzde 33,7'sinin oy kullandığını açıkladı.

Tunus'ta 350 bölge için yaklaşık yarısını kadın ve gençlerin oluşturduğu 57 bin aday yarıştı. Anketler En Nahda'nın adayı Suad İbrahim'in başkent Tunus'un belediye başkanlığını kazanacağını gösteriyor. Sandık güvenliği için 60 bin asker ve polisin görevlendirildiği oylamanın olaysız geçtiği bildirildi.