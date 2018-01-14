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Tunus yönetimi protestoları toplumsal reformlarla yatıştırıyor

DÜNYA HABERLERİ | 14.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 8 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Tunus yönetimi gıda ürünlerine yapılan zamlar ve yeni vergiler sebebiyle başlayan protestolara yeni toplumsal reformlarla cevap verdi. Yeni düzenlemeler kapsamında Tunus hükümeti tıbbi bakım, barınma ve yoksullara yönelik yardımların artırılması için parlamentoya reform önergesi sundu.

Tunus'ta bir haftadır devam eden protestolar başta gıda ürünleri olmak üzere, birçok ürüne art arda yapılan zamlara karşı başlatılmıştı. Muhalefet partiler, Zeynel Abidin Bin Ali'nin sözde Arap Bahar ayaklanmalarının başında görevden alınmasından bu yana koşulların iyileşmediğini söyleyerek daha fazla gösteri çağrısında bulundu.

Yaklaşık 800 kişinin tutuklandığı protestoları dizginlemek adına alınan çeşitli önlemler kapsamında hükümet tarafından birçok acil durum toplantısı düzenlendi. Protestolara karşı yeni toplumsal reform açıklaması Tunus Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen ve başta Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi olmak üzere, siyasi partileri ve sendikacıları içeren iki saatlik kriz görüşmelerinin ardından yapıldı.

Yeni düzenlemeler kapsamında yetkililer tıbbi bakım, barınma ve yoksullara yönelik yardımların artırılması için planların parlamentoya gönderildiğini söyledi. Tunus Sosyal Güvenlik Bakanı Muhammed Trablusi tarafından yapılan açıklamada hükümete 170 milyon dinar karşılığında ihtiyaç sahiplerine refah ödemelerini artırmasının önerildiğini söyledi. Trablusi aynı zamanda garantili tıbbi bakım ve konut reformu planlarının da toplantıda görüşüldüğünü söyledi ve "Bu yeni düzenlemeler Tunus genelinde 250 bin aileye olmak üzere yoksullara ve orta sınıfa yardımcı olacak" dedi.

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