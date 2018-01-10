HABER

Tunus’ta Gösteriler 20 Kente Yayıldı

10.01.2018 20:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

Şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yetkililer 237 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

2011'de Arap Baharı'nın başladığı ülke olarak kabul edilen Tunus'ta hayat pahalılığını protesto eden halk yeniden sokaklarda. Şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yetkililer 237 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunus İçişleri Bakanlığı ülkede gece de süren gösterilerde gözaltına alınanların yağmalama, hırsızlık ve kundaklama olaylarına karıştığını açıkladı. Yetkililer bu eylemcilerin bazılarının yolları kapattığını ve karakolları, belediye depolarını, mağazaları ve bankaları hedef aldıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, sokak çatışmalarında 58 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı; ancak yaralı protestocular hakkında bilgi vermedi. Gösterilerde hafta başında bir kişi hayatını kaybetmişti.

Yahudi okulu kundaklanmak istendi

Gösteriler ve çatışmalar 20 şehre yayıldı. Tunus'un turistik adası Cerbe adasındaki bir Yahudi okuluna ise molotof kokteyli atıldı.

Ada'daki Yahudi Cemaati Başkanı Perez Trabelsi haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırganların, güvenlik güçlerinin diğer bölgelere sevk edilmesini fırsat bilip saldırı düzenlemek istediklerini söyledi. Saldırıda okulun girişi hafif hasar gördü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Kıdem tazminatına asgari ücret ayarı

Kıdem tazminatına asgari ücret ayarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...

'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

İngiliz okulunda kız öğrencilere 'kız' denmesi yasaklandı!

İngiliz okulunda kız öğrencilere 'kız' denmesi yasaklandı!

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.