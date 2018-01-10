Tunus’ta Gösteriler 20 Kente Yayıldı

2011'de Arap Baharı'nın başladığı ülke olarak kabul edilen Tunus'ta hayat pahalılığını protesto eden halk yeniden sokaklarda. Şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yetkililer 237 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Tunus İçişleri Bakanlığı ülkede gece de süren gösterilerde gözaltına alınanların yağmalama, hırsızlık ve kundaklama olaylarına karıştığını açıkladı. Yetkililer bu eylemcilerin bazılarının yolları kapattığını ve karakolları, belediye depolarını, mağazaları ve bankaları hedef aldıklarını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü, sokak çatışmalarında 58 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı; ancak yaralı protestocular hakkında bilgi vermedi. Gösterilerde hafta başında bir kişi hayatını kaybetmişti.
Yahudi okulu kundaklanmak istendi
Gösteriler ve çatışmalar 20 şehre yayıldı. Tunus'un turistik adası Cerbe adasındaki bir Yahudi okuluna ise molotof kokteyli atıldı.
Ada'daki Yahudi Cemaati Başkanı Perez Trabelsi haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırganların, güvenlik güçlerinin diğer bölgelere sevk edilmesini fırsat bilip saldırı düzenlemek istediklerini söyledi. Saldırıda okulun girişi hafif hasar gördü.
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