Tunus'ta ilk yerel seçim

Geçen yıllarda meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerin yapıldığı ülkede belediyelerin güçlendirilmesi hedefleniyor.Tunus'ta 5,3 milyon seçmen mahalli seçimler için sandık başında. Ülke çapında 350 yerel yönetim için yarışan 57 bin aday arasından belirlenecek belediye üyeleri Haziran ayının ortasında da belediye başkanlarını belirleyecek.

Adayların yaklaşık yarısını kadınlar oluştururken, gençler ve siyasete ilk kez atılan isimler de aynı şekilde öne çıkıyor.

Başkent Tunus şehrinin belediye başkanlığı için eczacı bir kadın aday yarışırken, Akdeniz kıyısındaki tatil kasabası Monastır için de İslamcı Ennahda Partisi Musevi bir dikiş makinası tamircisini aday gösterdi.

Arap Baharı'nın 2011 yılında ateşlendiği Kuzey Afrika ülkesinde dönemin Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin iktidarının devrilmesiyle birlikte çok partili seçimler düzenlenmiş ve demokratik bir yönetim şeklinin tesis edilmesi için Tunuslular meclis ve devlet başkanlığı seçimleri için sandığa gitmişti.

Ancak bugün ilk kez düzenlenen yerel seçim, ülkedeki demokratik yönetimin tesisini derinleştirmeyi hedefleyen ve özellikle denizden uzak ücra bölgelere hizmetleri daha iyi ulaştırma adına yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesine olanak tanıyan anayasa değişiklikleri sonrası olması bakımından önem taşıyor.