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Tunus'ta ilk yerel seçim

06.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Arap Baharı'nın ateşlendiği ülkede çok partili hayata geçiş sonrası ilk kez yerel seçimler düzenleniyor.

Tunus'ta ilk yerel seçim

Geçen yıllarda meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerin yapıldığı ülkede belediyelerin güçlendirilmesi hedefleniyor.Tunus'ta 5,3 milyon seçmen mahalli seçimler için sandık başında. Ülke çapında 350 yerel yönetim için yarışan 57 bin aday arasından belirlenecek belediye üyeleri Haziran ayının ortasında da belediye başkanlarını belirleyecek.

Adayların yaklaşık yarısını kadınlar oluştururken, gençler ve siyasete ilk kez atılan isimler de aynı şekilde öne çıkıyor.

Başkent Tunus şehrinin belediye başkanlığı için eczacı bir kadın aday yarışırken, Akdeniz kıyısındaki tatil kasabası Monastır için de İslamcı Ennahda Partisi Musevi bir dikiş makinası tamircisini aday gösterdi.

Arap Baharı'nın 2011 yılında ateşlendiği Kuzey Afrika ülkesinde dönemin Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin iktidarının devrilmesiyle birlikte çok partili seçimler düzenlenmiş ve demokratik bir yönetim şeklinin tesis edilmesi için Tunuslular meclis ve devlet başkanlığı seçimleri için sandığa gitmişti.

Ancak bugün ilk kez düzenlenen yerel seçim, ülkedeki demokratik yönetimin tesisini derinleştirmeyi hedefleyen ve özellikle denizden uzak ücra bölgelere hizmetleri daha iyi ulaştırma adına yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesine olanak tanıyan anayasa değişiklikleri sonrası olması bakımından önem taşıyor.

Ekonomi en önemli mesele

Arap Baharı sonrası 2011'de düzenlenen ilk genel seçimlerde sandıktan İslamcı Ennahda Partisi zirvede çıkmış, yeni anayasanın kabul edilmesi sonrası 2014 seçimlerinde de laiklik yanlısı Nida Tunus Partisi kazanan taraf olmuştu.

Pazar günkü yerel seçimin kazananlarının da büyük ölçüde bu iki parti arasından çıkması beklenirken, yarışa katılan çok sayıda bağımsız adayın da sürpriz sonuçlar elde etmesi olası.

Kuzey Afrika ülkesindeki siyasi partilerin Zeynel Abidin Bin Ali iktidarının sonlanmasından bu yana ekonomik şartları iyileştirmeye gayret etmelerine karşın işsizlik halen yüzde 15 civarında. Enflasyon oranı ise yüzde 7,5.

Ülkede ayrıca 2015 yılında özellikle turistik mekânları hedef alan bir dizi silahlı saldırı yaşanmıştı. Takip eden dönemde ilan edilen olağanüstü hal halen geçerliliğini koruyor.

Tunus'ta bir sonraki meclis ve devlet başkanlığı seçimleri 2019'da düzenlenecek.

AFP,AP/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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