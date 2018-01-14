Tunus'ta protesto ve kutlama

Tunus diktatör Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesinin yedinci yıl dönümünü kutluyor. Yaşanan fiyat artışları ve yüksek işsizlik rakamları nedeniyle ülkedeki hoşnutsuzluk ise devam ediyor.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ve sol ana muhalefet partisi Halk Cephesi hükümetin tasarruf planlarına karşı pazar günü protesto çağrısı yaptı. Başkentte sabahın erken saatlerde yaklaşık bin kadar gösterici "yoksulluk ve açlığı" protesto etmek için toplandı. Protesto gösterisi için kentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Koalisyon partilerinden İslamcı Ennahda partisinin yaptığı bir diğer gösteri çağrısına da yüzlerce kişi katıldı.

Şiddetli protestolar yaşanmıştı

Tunus'ta geçen günlerde yaşanan olaylı protesto gösterilerinin ardından Sosyal Politikalar Bakanı Muhammed Trabelsi cumartesi günü hükümetin 70 milyon dinar yani yaklaşık 23 milyon 500 bin euro tutarındaki bir aksiyon planı kararlaştırdığını duyurmuştu. Bu plandan 120 binden fazla kişinin faydalanması bekleniyor. Ayrıca hükümet sosyal yardıma muhtaç kişilere ödenen yardımı da en az yüzde 20 oranında artırmayı ve ev almayı isteyen yoksul aileleri desteklemeyi planladığını bildirmişti. Trabelsi "kayıtsız şartsız tüm Tunuslulara" tıbbi destek garantisi sözü de vermişti.