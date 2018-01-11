HABER

Tunus'ta protestolar: Bazı kentlere ordu birlikleri sevk edildi

11.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

Tunus'ta, hükümetin kesinti planlarına karşı gerçekleştirilen gösterilerde kamu binaları saldırıya uğradı. Polis, gösterilere biber gazıyla müdahale ediyor. Bazı kentlere asker sevk edildi.

EPA

Tunus'ta, hükümetin kesinti planlarına karşı gerçekleştirilen gösterilerde 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis, gösterilere biber gazıyla müdahale ediyor.

Gösterilerde yer yer kamu binaları saldırıya uğradı. Gösterileri bastırmak üzere bazı kentlere askeri birlikler sevk edildi.

Başbakan Yusuf Şahid göstericileri 'vandallıkla ve devleti zayıflatmaya çalışmakla' suçladı.

Gösteriler son günlerde, ülkenin başkenti Tunus dahil olmak 10 ayrı kentte düzenlendi.

Tunus'ta hükümetin hazırladığı 2018 bütçesinde birçok kemer sıkma önlemi yer alıyor. Yeni önlemler kapsamında katma değer vergisi başta olmak üzere çeşitli vergiler artırıldı. Vergi artışı sonucu olarak birçok mal ve hizmette zamlar yaşandı.

ReutersCuma günü için kapsamlı gösteri çağrıları Protestolar geçen hafta barışçıl bir şekilde başladı ancak Pazartesi günü şiddet olayları yaşanmaya başladı.

Olayların en başından bu yana yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Hükümet göstericileri, polis arabalarını ateşe vermek ve yetkililere saldırmakla suçladı.

Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin ülkenin önde gelen kentlerinde bankaları, postaneleri ve kamu binalarını koruduğunu belirtti.

Göstericiler ise polisi, barışçıl protestolara şiddetle karşılık vermekle suçluyor. Cuma günü için kapsamlı gösteri çağrıları yapılıyor.

Tunus'ta 2011 yılında yaşanan devrim, Zeynel Abidin Bin Ali'nin 20 yıllık iktidarını sonlandırmıştı.

İsyanlar, Arap Baharı olarak adlandırılan süreci başlatmıştı.

Tunuslu kadınlara 'ayrımcılık' yapmakla suçlanan Emirates Havayolu'na yasakTunus Avrupa'ya güneşini satacakTunus'ta iftardan önce sigara içene bir ay hapis cezası

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Memurlar avantajı 'Motif Kart' ile yakalayacak

Memurlar avantajı 'Motif Kart' ile yakalayacak

İlginizi Çekebilir

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.