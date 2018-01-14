Tunus'ta reform sözlerine rağmen protestolar sürüyor

Başkent Tunus'ta bir araya gelen yüzlerce protestocu, yedi yıl önce attıkları "İş, Özgürlük, Onur" sloganlarını attı.

Ancak yedi yıl sonra halkın öfkesi, yeni açıklanan kemer sıkma politikaları üzerine yeniden alevlendi.

Yedi yıl önceki protestolar, 23 yıldır görevde olan Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'yi devirmişti.

Hükümet karşıtı protestocuların yanı sıra koalisyon ortağı İslamcı En Nahda Parti destekçileri de gösterilerde yer aldı.

Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, Pazar günü başkent Tunus'ta bir araya geldiği protestoculara, onların taleplerini anladığını söyledi.

Hükümetin, kemer sıkma politikalarına karşı bir haftadır süren protestoların ardından reform programı açıklamasına rağmen, bugün Başkent Tunus'ta yüzlerce kişi toplandı.

Yeni reformlar neleri kapsıyor? Protestocular, Bin Ali devrildiğinden beri vatandaşların yaşam koşullarında bir iyileşme olmadığını söylüyorlar.

Reuters Protestolar yer yer şiddet eylemlerine dönüştü Hükümet göstericileri polis araçlarını ateşe vermek ve yetkililere saldırmakla suçluyor. Bazı kişiler alışveriş merkezleri ve dükkanları ele geçirmeye çalışırken, yolları bloke edenlerin olduğu da bildiriliyor.

Bu yılki bütçede katma değer vergisi ve sosyal sigorta primlerinde artışın öngörülmesinin ardından ülkenin farklı yerlerinde 7 Ocak'ta protestolar baş göstermişti.

2018 bütçesinin gözden geçirilmesini ve yolsuzlukla mücadele için daha etkin yöntemler talep ediyorlardı.

Yeni reformlara ilişkin açıklama dün, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Devlet Başkanı Essebsi, siyasi parti ile sendika temsilcilerinin katıldığı iki saatlik toplantının ardından geldi.

Getty Images Devlet Başkanı Essebsi, siyasi parti ile sendika temsilcilerinin katıldığı toplantı Yetkililer, Meclis'e gönderilen reform pakedinin, sağlık sisteminin, konut sisteminin ve yoksullara yardımın artırılmasını içerdiğini duyurdu.

Sosyal Politikalar Bakanı Muhammed Trabelsi, hükümetin sosyal güvenlik yardımlarında 70 milyon dolar artışa gideceğini söyledi.

"Bu, 250 bin aileyi etkileyecek. Yoksullara ve orta sınıfa yardımcı olacak" dedi.

Protestocular muhalefet partileri ve sendikaların çağrısı sonucu sokaklara dökülmüştü.

14 Ocak 2011'de Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali Suudi Arabistan'a kaçmış, ülkedeki protestolar diğer Arap ülkelerindeki protestoları da tetiklemişti.

Tunus o zamandan beri, savaşın enkaza çevirdiği Suriye ve Yemen gibi ülkelerin aksine, demokrasinin geliştiği bir ülke olarak örnek gösteriliyordu.