Tunus'taki yeni yasa finansal istismarı da kapsıyor

Yasa, fiziksel, ahlaki ve cinsel istismarın yanı sıra finansal istismarı da kapsıyor.Tunus'ta kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla yeni bir yasa ay başında yürürlüğe girdi. Yasa, kadına yönelik şiddetin kapsamını fiziksel, ahlaki, cinsel ve finansal istismarı da kapsayacak şekilde genişletiyor.

Ayrıca kamuya açık alanda cinsel tacize ceza getiriyor. Kadın çalışanlarına erkek çalışanlarından daha az ücret ödeyen işverenin cezalandırılmasının önünü açıyor.

İki çocuk annesi Sameh, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yeni yasa sayesinde eşine boşanma davası açabildiğini söylüyor. Daha önce dava açmaktan çekindiğini dile getiren Sameh, "Psikolojik istismarı ispatlamak çok zor. Mahkeme talebimi kabul etmeyebilirdi. Bu yasayı duyduğumda 'Benim için adaleti sağlayabilir' diye düşündüm" diyor.

Her iki kadından biri istismara maruz kalıyor

Kadına yönelik şiddetle mücadele için çıkarılan yasa Tunus'taki insan hakları örgütlerinin 25 yıllık mücadelesinin bir sonucu. Resmi rakamlara göre Tunus'ta her iki kadından biri istismara maruz kalıyor.