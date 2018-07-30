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Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

Norveç'in kuzeyindeki Svalbard Takımadaları'ndaki Arktik bölgesinde gezi yapan turist gemisindeki güvenlik görevlisi bir kutup ayısını silahla vurarak öldürdü.Sosyal medyada, kutup ayısının kendi doğal ortamı ihlal edilerek öldürülmesine tepki gösterildi.

Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

Kuzey Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Kurumundan yapılan açıklamada, cumartesi günü Svalbard Takımadaları'nın kuzey ucundaki Nordaustlandet Adası'na yanaşan MS Bremen adlı Alman bandıralı turist gemisinin güvenlik görevlisinin karaya indiği sırada bir kutup ayısının saldırısına uğradığı bildirildi. Bunun üzerine diğer güvenlik görevlisinin kutup ayısını silahla vurduğu belirtildi.

Gemiyi işleten Alman Hapang Lloyd Cruises şirketinin sözcüsü, geminin iki güvenlik görevlisinin turistlerden önce adaya indiklerini ve içlerinden birinin kutup ayısının saldırısına uğradığını aktararak, arkadaşının başından yaralandığını gören diğer güvenlik görevlisinin "kendini koruyabilmek için kutup ayısını öldürmek zorunda kaldığını" ifade etti.

Yaralı güvenlik görevlisinin helikopterle Spitsbergen Adası'ndaki Longyearbyen limanındaki hastaneye sevk edildiği belirtildi. Yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kutup ayısının çok yakınına turistik gezi yapılmasına tepki

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada kutup ayısının doğal ortamının ihlal edilip öldürülmesine tepki gösteren paylaşımlar yapıldı.

Nesli tükenmekte olan türlerin durumuna dikkati çekmeyi amaçlayan sosyal medya hesabı "Extinction Symbol", konuyla ilgili paylaşımında, "Kutup ayısı vahşi bir hayvan gibi hareket ettiği için öldürüldü." ifadesi yer aldı.

İngiliz komedyen Ricky Gervais de kendi kişisel Twitter hesabında "Hadi hep birlikte doğal ortamındaki kutup ayısının çok yakınına gidelim, sonra bize yaklaşırsa öldürelim. Ahmaklar." diye yazdı.

Son yıllarda Arktik turizmi kapsamında bölgedeki buzullarla kaplı adalara yönelik ilginin canlandığı görülüyor. Gelecek hafta Longyearbyen limanından 18 turist gemisinin kalkmasının planlandığı belirtildi.

Ancak gelişen turizmin bölgede yaşayan hayvan türlerinin varlığını tehdit edeceği endişeleri var.

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki buzullar ve karlı adalar üzerinde yaşayan kutup ayıları, dünyada yaşayan en büyük kara etoburu ve kendi faunasındaki en güçlü yırtıcı olarak biliniyor.

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kutup ayısı Norveç Gezi silahlı saldırı sosyal medya

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